Isfiskekonkurranse på Hostovatnet

- Vi har større premiepott i år enn i fjor. Uttrekkspremiene, som trekkes ut blant alle som deltar, er betydelig større enn tidligere, sier Bjarne Nordsteien, leder i IL Fjellmann.

Førstepremien er et reisegavekort på 10 000 kroner, mens andrepremien er elektrikertjenester for 5000 kroner.

De som får storfisk på kroken, kan i beste fall dra hjem med en finfin pengepremie på 3000 kroner. Det deles ut 3000 kroner både til den som tar den største fisken og vedkommende med høyest totalvekt på fangsten.

I tillegg deles det blant annet ut hele 9 gratis eu-kontroller, DAB-adapter, 2 stk. juniorsykler, verneutstyr, sovepose, liftutleie og mye, mye annet bra.

- Vi er oppe i 60 000 kroner i totalt premiebord i år, så det er gode muligheter for å vinne noe bra.

Vi har et håp om at det kommer like mange deltakere i år som i fjor, det hadde vært helt strålende! Det bruker å komme mange fra Øvre Surnadal, Rindal og Lomundalen, og det håper vi selvsagt det gjør i år også. Det er 35 centimeter tykk is og fine forhold akkurat nå, og ifølge værmeldingene til Yr ligger det an til å bli finfint vær på lørdag, også. Så spørs det bare om fisken er bitevillig, sier Nordsteien.

Vanligvis pleier mellom 50 og 70 deltakere å få fisk i løpet av konkurransen. I fjor tok hele 72 deltakere fisk, med en totalvekt på rundt 18 kilo. Den største enkeltfisken har ligget mellom 300-500 gram de siste årene.

Ildsjeler har de siste 4-5 årene stått på for å få opp gjennomsnittsvekta på fisken i Hostovatnet, ved å ta ut tusenvis av småfisk med garn årlig.

- Det tas opp rundt 5000 fisk i året. De første to åra merka vi ikke noe framgang, men det begynner vi å gjøre nå. Snittstørrelsa på fisken øker. Det er et kjempepositivt tiltak for vatnet og kvaliteten på fisken.

Nytt av året er at Møller bil tar turen fra Orkanger med muligheter for prøvekjøring av pickupen Volkswagen Amarok.

- De tenker å lage en liten løype til Amaroken, så folk får prøve den ut i litt lett snøterreng utom veien. De har også med to andre biler som blir utstilt.

Som vanlig blir det både kiosksalg, varmetelt, trimpost, barneaktiviteter og konvolutsalg. I tillegg kjøres det opp skispor på vatnet.

Tekst: IL Fjellmann

Foto: Oddbjørn Nervik

IL Fjellmann er medlem av Trollheimsporten