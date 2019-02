Isbilder fra Tiåa

Bildet over: Isformasjoner.

Tekst og bilde: John J. Storholt

Her inne var det så trangt at jeg brukte kun den ene hånda til å styre kameraet. Jeg lå på maven og brukte speil for se litt hva jeg kunne ta bilder av.

En bitte liten dråpe kan bli til romvesen med krystaller rundt seg.



Dette bildet er utgangspunktet for bildeserien. Innunder fossen var det små åpninger som rommet et kamera. Jeg lirket etter litt filmlys for her er det ikke plass til blits.







Ismannen har jeg kaldt dette bildet. En bitteliten figur som klamrer seg til isen.