Inviterer til festivalhelg i Tingvoll

Spektakulært danseshow

FRIKAR visar eit leikent, naturnært og interaktivt show med utgangspunkt i samtidskunst og tradisjonsdans. Vi lovar ei fantastisk vandreforestilling og fasinasjon over kva som går an. Dette er samansmelting av natur og kultur på sitt beste! Les meir om "Draumefangaren" her.



Kurs i "bevegelseskunst" med FRIKAR

FRIKAR dansekompani held kurs i "bevegelseskunst" for barn og unge. Dette er ei unik mulegheit til å arbeide med teknikk og akrobatikk i det mest utfordrande og spennande rommet av alle; naturen sjølv. Opplev friheit og mestring under profesjonell og kyndig veiledning av eksprimentelle dansarar av nasjonalt og internasjonalt kaliber. Les meir om kurset her.



Fotoworkshop med Andreas Winter

Lær å ta spennande bilde med enkle verkemiddel! Ta kontroll over kameraet ditt slik at du kan fange dei gode augneblinkane og få bilde med magi i seg! Les meir om workshopen her.



Vandrekonsert med Henning Sommerro

Kva kan vel være finare enn å avrunde festivalhelga med konsert med Henning Sommerro med fleire? Konserten startar utandørs med ei lita vandring inn i Tingvoll kirke. Konserten har eit repertoar i tråd med festivaltemaet "naturnær". Les meir om konserten her.

​Heile programmet for Norsk Vandrefestival 2018 finn du på Vandrefestivalen si heimeside.



Bildet over: Styret i Norsk Vandrefestival 2018/2019, f.v: Iren Sæterbø, Nils Helge Evjen, Rose Bergslid, Ragnhild Godal Tunheim, Trond Eri, Mattis Mikkelsen (sekretær fra Friluftsrådet), Kristin Kvande Betten. Ikkje med på bildet: Ola Fremo og Ole Solvik.



Norsk Vandrefestival er medslem av Trollheimsporten