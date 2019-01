Inviterer til drop-in for arbeidstakere i tidsklemma

På grunn av opplevd behov for et drop-in-tilbud for våre medlemsbedrifter ønsker Midt-Norsk HMS-senter å legge til rette for et lavterskel-tilbud for de ansatte. Hver mandag mellom kl. 10-15 vil en ha mulighet for å komme innom vårt kontor lokalisert på Landbrukshuset i Surnadal på Skei.