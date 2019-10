Inviterer til åpent næringstreff i Rindal

Bildet: Grete Elshaug, Tom Godtland og Berit Arntsen ønsker velkommen til åpent næringstreff på Bolme pensjonat i slutten av november.



For alle som har en ide om bedriftsutvikling

Målgruppen for næringstreffet er etablerte firma og firma som ønsker vekst. Dette gjelder også innenfor landbruk. Landbruk er også i høyeste grad næringsliv.

- Alle som har en ide om bedriftsutvikling er velkomne, presiserer arrangørene.

De er representert ved Grete Elshaug fra Rindal kommune, Tom Godtland fra Rindal Næringsforum og Berit Arntsen fra Næringshagen i Orkdalsregionen.

Målet med næringstreffet er å oppnå utvikling og vekst i bedriftene. Det oppnår man gjennom å tilby den hjelp og støtte bedriftene trenger for å komme videre med de ideene og planene de måtte ha. Nettverksbygging og faglig erfaringsutveksling er også viktige virkemidler i en slik prosess.

- Bedrifter må synliggjøres, de må vises, og de må snakke sammen, sier Berit Arntsen.



Mange regler og krav

I Rindal er det svært mange bedrifter i forhold til folketallet, men dette er mest små og mellomstor bedrifter. Mange av disse bedriftene er så små at det kan være bare en person som sitter med alt ansvar på flere områder. Det er mange regler og krav å forholde seg til når man driver en liten bedrift. Det kan virke overveldende på mange, men det er altså hjelp å få.

Rindal kommune og Rindal næringsforum tilbyr selvsagt rådgivning og hjelp. Nå får de med seg også Næringshagen i Orkdalsregionen, Innveno AS og Innovasjon Norge i Trøndelag. Alle disse vil delta på næringstreffet.

Vil kartlegger behovene og jobbe videre med dem

Etter at fellesprogrammet er ferdig blir det mulighet for individuelle møter med en eller flere av disse aktørene, alt etter hva behovet er. Det er også mulig å be om et møte på et senere tidspunkt.

Rindal Næringforum har jobbet med flere fagfelt, der det kan være aktuelt med samarbeid mellom bedrifter, hjelp og støtte og faglig påfyll. Dette har de nå sammenfattet med de innspill som kommunen har fått fra næringslivet i bygda. Resultatet har blitt en inndeling i fem fagområder, som er de mest aktuelle å jobbe med på samlingen:

1. HMS og personal

2. E-handel og nettbutikk

3. Regnskap, økonomi og rapportering. Skatt og merverdiavgift.

4. Salg, serviceog kundebehandling - bli sett i markedet.

5. Produktutvikling og innovasjon.



Midler fra hoppid

Grete Elshaug og Tom Godtland håper at dette kan gi dem oversikt over hva de kan bidra med for lokale bedrifter.

- Dette er en begynnelse, og vi forplikter oss til å følge opp de innspillene som kommer, sier Grete Elshaug.

Hun forklarer at dette er et tiltak gjennom hoppid-programmet. Rindal kommune fikk tilsagn om midler fra hoppid for perioden 2017 - 2019. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Innovasjon Norge som står bak hoppid. Det er siste året Rindal kommune er med i dette programmet. Men kommunen har satt av noen midler i RUF (Rindal Utviklingsfond) for å videreføre noe av tanken med hoppid, forklarer Grete Elshaug.



Mange tilskuddsordninger

Næringstreffet blir også en mulighet til å få informasjon om Innovasjon Norge. Her er det ekstra viktig å skaffe seg oversikt, stille nødvendige spørsmål, og gjøre et godt forarbeid før man sender inn en søknad. Næringslivet i Rindal har ikke benyttet seg så mye av ordningene som Innovasjon Norge tilbyr. Det har vært en del tilsagn til landbruk, men lite til andre næringer.

Berit Arntsen forteller at det er mange ordninger som kan komme distriktsbedrifter til gode, blant annet flere tilskuddsordninger.

- Det er viktig å få fram virkemiddelapparatet, for å få ut penger til å realisere mulige prosjekter, sier hun.



God oppfølging av næringsplana

Hun opplever også at Rindal kommune er svært gode på oppfølging av det lokale næringslivet.

Tom Godtland påpeker at Rindal har en veldig oversiktlig næringsplan, og at den følges opp hele tida. Han forteller også at det er et utstrakt godt samarbeid mellom bedrifter i Rindal.

- Vi i Rindal er små i store Trøndelag, så vi må tørre å snakke høyt, sier han.

Næringslivsaktører i Rindal som har ideer til utvikling og vekst oppfordres derfor til å melde seg på det store næringstreffet.

- Dette blir spennende. Vi mobiliserer jo nå på nytt, og knytter oss opp mot Trøndelag, sier Grete Elshaug.



Suksess med individuell behandling

Innveno AS blir også med på næringstreffet i Rindal. Daglig leder Magne Løfaldli forteller at Innveno hjelper bedrifter med å få finansiert utviklingen sin, og at de har hatt suksess med å gi hver enkelt bedrift individuell oppfølging.

- Vi fikk inn over 10 millioner kroner til små og store bedrifter i nettverkene våre i fjor, og vi har håp om at det skal bli like mye i år også, sier Løfaldli.

Han forklarer at det handler mye om å avbyråkratisere. Det er en byråkratisk stor vegg som møter folk, enten de skal starte en ny bedrift eller utvikle bedriften sin videre. Innveno hjelp dem å komme gjennom den veggen.

- Det handler ikke bare om penger, men også rådgivning og det å koble bedriftene opp mot de som kan hjelpe, med rett kompetanse, sier Magne Løfaldli.