Inviterer sangere til spennende damekorprosjekt

Ny kantor i Rindal

Johanne Bjørkhaug er nyansatt kantor i RIndal. Hun kommer fra Storås i Meldal, og har studert kirkemusikk ved musikkhøgskolen i Oslo. Hun har også studert 2 år i Tyskland, og har en master i barne- og ungdomskor, som ligger hennes hjerte nærmest. I den tiden hun studerte har hun jobbet litt som vikar for kantoren i Rindal. Nå har hun altså fått fast ansettelse i den samme stillingen, og har flyttet til Rindal.

Som kantor har hun ansvaret for alt som har med musikk å gjøre i kirka, både som organist og arbeid med barnekoret, som snart starter opp igjen med øvinger nå. Hun har også ansvaret for kirkekonserter. Hun skal jobbe mest i Rindal, men også litt i Surnadal.



Sangtalent med bred erfaring

Ideen til en oppsetning med damekor fikk hun sammen med Irene Snuruås. Irene har sangutdannelse fra musikkonservatoriet i Tromsø, hvor hun fortsatt bor. Hun har også studert i Stuttgart. Hun er blant annet med i Vokal Nord; et kjent Tromsø-kor som har holdt mange konserter i inn- og utland og gitt ut flere plater.



Irene Snuruås er også med på damekorprosjektet.



Sang sammen i Meldal barnekor

Johanne Bjørkhaug og Irene Snuruås har begge vokst opp i Meldal, og sang i Meldal barnekor i mer enn 10 år sammen. Meldal barnekor ble gjenforent i forbindelse med en konsert, og det var så moro at de ønsket å gjøre mer ut av det.

Siden de begge er meldalinger og Johanne nå jobber i Rindal var det naturlig med en oppsetning som kunne framføres både i Meldal og i Rindal. Og så tok de kontakt med rindalingen Marit Løfaldli, som var sang- og korlærer for de to meldalsjentene den gangen de gikk på Orkdal videregående skole.



Tar vare på gregoriansk musikk og middeladerhistorie

Marit Løfaldli er lektor i musikk, og underviser i sang i videregående skole. Hun synger i damekoret Schola Sanctae Sunnivae i Trondheim. Schola Sanctae Sunnivae tar vare på gregoriansk sang knyttet til Nidaros og norsk middelalderhistorie.

De tre damene har allsidig erfaring bak seg. De har alle sunget i kor, og vært med på mange forskjellige musikalske prosjekter.

- Prosjekter er morsomt. Det mye av drivkrafta når man holder på med musikk, slik at man kan holde seg aktiv og utvikle seg, sier Marit Løfaldli.



Konsert med damekor og harpe

Johanne og Irene har valgt stykket "A ceremony of carols" av den britiske komponisten Benjamin Britten. Det skal framføres med damekor og harpe, og de har fått med seg harpisten Emmanuel Padilla Holguín.

Det blir en litt utradisjonell førjulskonsert, og en aldri så liten utfordring, om vi forstår det riktig.

- Vi er glade for at vi fikk med oss Marit, som har erfaring både fra kor og som solist, sier Johanne.

- Dette blir kjempegøy! Det er et hårete prosjekt, og det var gøy å bli spurt om å være med, sier Marit. - Dette har ikke vært gjort før, så vidt jeg vet. Ikke et prosjekt med damekor, og ihvertfall ikke med harpe. Det blir artig å kunne presentere noe nytt for publikum.



Gamle tekster og nyere musikk

Hun forklarer at "A ceremony of carols" er musikk komponert til gamle tekster. Begrepet "carol" betyr egentlig en sang med middelaldersk tekst, men har etterhvert fått mer av betydningen julesang.

Den første satsen stykket er i utgangspunktet gregoriansk. Lenger ute i stykket kommer sang og musikk i forskjellige uttrykk, både kraftfull korsang med trestemt damekor, vakker "englesang" og harpemusikk.



- Dette er helt ufarlig!

De har allerede fått med seg noen damer fra Meldal til prosjektkoret. Det er en fin gjeng, men de vil også ha rindalinger med, så de håper at noen har lyst til å prøve seg.

Johanne og Marit er opptatt av at ingen skal bli skremt og tro at de ikke klarer dette. Det er nok at man har prøvd å synge i kor før. Man trenger ikke å ha erfaring med denne typen kormusikk.

- Dette er helt ufarlig, forsikrer de. - Og alle skal få mulighet til å øve så mye som de trenger. Det er satt opp fire øvingshelger, tre i Meldal og ei i Rindal. Men hvis noen har behov for å øve mer så ordner vi det.



Starter førstkommende helg

Den første øvingshelga er allerede førstkommende helg, og da blir det øving fredag kveld og lørdag formiddag. Det er ikke satt noen aldersbegrensning på hvem som kan være med.

Johanne og Marit har begge veldig god erfaring med å synge i kor, så det kan de absolutt anbefale.

- Det er veldig gøy å synge i kor. Man lærer god pusteteknikk, det er god avspenning og man føler at alle er en viktig del av helheten. Og det blir et sosialt og musikalsk fellesskap, sier Marit.

Hun er full av entusiasme for prosjektet, og samtidig veldig fornøyd med at Rindal har fått ny kantor.

- Det så "gøttj" at Johanne har kommet hit til Rindal som organist. Vi har vært veldig heldige, smiler hun.



Bli med og syng!

Konsertene med "A ceremony of carols" blir i Meldal kirke 17. november og i Rindal kirke 18. november.

Hvis du har lyst til å være med på damekorprosjektet kan du ta kontakt med Johanne Bjørkhaug på tlf 48214974.