Inviterer rindalsveteraner

Program:

Velkomst ved ordfører Ola T. Heggem

Lysbildeframvisning fra deltagelse i Tysklandsbrigaden v/Ola Løfaldli og Ingrid Løfaldli

Servering og sosialt samvær

Kommunen har fortsatt ikke fullstendig liste over alle veteraner i kommunen, så det er ikke sendt ut noen personlig invitasjon. Kommunen håper alle får med seg tilbudet, og ta gjerne kontakt med hverandre for å spre informasjonen. Vi ser gjerne at de som har anledning til å komme gir melding til Rindal kommune senest mandag 07. mai på sms/tlf. til 95770482 (kulturleder) eller 90847032 (ordfører), eventuelt på e-post: Ola.Heggem@rindal.kommune.no eller morten.moller@rindal.kommune.no.

Begge foto: Privat eie, Ola Løfaldli.