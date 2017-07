Intimkonsert (nesten) på hjemmebane

Kontinentale Svinvik

Det er som Jo Sverre beskrev hans første skoleturbesøk til arboretet: - Det var som å komme til et annet kontinent! Og konsertopplevelsen ble riktig så kontinental med Jo Sverre i storform, og i et format som ga nær kontakt med publikum. Rindal har vært kjent for både ski, hytter og listverk, men nå spørs det om ikke Jo Sverre også bør føyes til lista. Med bare seg selv og gitaren imponerte Jo Sverre med en konsert som uten problem kunne ha vært på en større scene. Med såpass - bokstavelig talt - kort avstand til publikum, fikk vi også nærmere kontakt med artisten Jo Sverre - autentisk og artig.



Kjent og nytt

Jo Sverre serverte både kjente og ikke så kjente låter, og de som ikke er så kjente, kommer gjerne på albumet som spilles inn i disse tider. Estimert slipp er i månedsskiftet oktober/november - så det er bare å glede seg!

Kjenningene «Glad Du Sjer Me», «Hæm», «Ild & Anarki» og «Ka Om» fikk selskap av nye låter som «Lysar Væg», «Ostoppele», «Snø, Sludd, Lyn og Regn» og «Æn Sjans, Et Liv». «Ka Om» har åpnet dørene for mange artige spillejobber for Jo Sverre, og kan høres på radio rett som det er, slik Jo Sverre selv slumpet til i dag da han satt med kaffen.



Lokalt unnfanget stjernesamarbeid

Av de nye låtene, har «Ostoppele» et soleklart radiohitpotensiale. Denne sangen må kunne sies å være svært så lokal da den ble unnfanget i Todalen på «leir» for musikere. En gruppe musikere skulle samles i tre dager og skrive låter, og selv om Jo Sverre som rindaling var skeptisk og ikke udelt positiv, endte det med at han og med-låtskriveren til Alexander Rybaks «Fairytale» satt i 14 timer og skrev. Utgangspunktet for sangen var at Jo Sverre bare hadde et fint vers, og dette ble da gjenstand for samarbeid. Jo Sverre beskriver låta som «skamløst utadvendt», og fikk uten problem med seg publikum på refrenget!



Minneverdig konsert

Da siste sang ble annonsert, gikk det et sukk gjennom forsamlingen: «Takka Fer Det Oss Ha Fått» har tydelig slått an (noe nesten 110 000 avspillinger på Spotify vitner om). Jo Sverre beklaget at han ikke kunne lure fram Sigrid Vetleseter Bøe fra bak en busk siden hun er bortreist, men solovarianten var absolutt ikke til forkleinelse for originalen!

- Dette kommer jeg ikke til å glemme, sa Jo Sverre ved konsertens slutt, og det gjelder garantert for publikum også, som nok gjør lurt i å følge med på hva Jo Sverre gjør framover!



Rundt 200 tok turen til konserten som fant sted i flotte omgivelser.