Inspirerende friluftsforedrag og fullt hus på Kårvatn

Ingressbilde: Daglig leder i Kårvatn Handelskompani AS og innehaver av Kåvatn Fjellutstyr AS, Gudmund Kårvatn, var godt fornøyd med både handledagen og foredraget mandag.

Foredragsholder Olsen har skrevet flere bøker, vært på heftige ekspedisjoner og tar bilder som du kan se både i friluftsmagasiner, i Aftenpostens A-magasin, i 71 grader nord. Av det mest voldsomme hun har gjort, er en 80 dagers ekspedisjon til Baffin Island i Canada, noe som resulterte i en flott bok og et tv-program som ble sendt på NRK.

I sitt foredrag, som hun kalte "From nature with love", fortalte Olsen at det var naturgleden som var «driven» for gjennomføringen av de mange turene og ekspedisjonene.

– Jeg har vært på utrulig mange fine turer opp i gjennom, og jeg har hatt det utrulig kult på veien. Jeg har alltid tatt meg tid til å nyte naturen, se alle de fine solnedgangene og slått camp der det har vært fantastisk utsikt. Det har vært vågale ekspedisjoner, der jeg har pusha meg opp på toppen, for å få med meg det kicket og opplevelsen det gir, sier hun, og legger til:

– Det har vært skummelt også, med ville dyr på nært hold, og temperaturer helt ned i -40, som kunne føre til forfrysning. Samtidig har det vært en utfordring å få i seg nok mat når det forbrennes mye. Uansett så er jeg glad for det har opplevd, jeg har sett veldig mange fine plasser og fått sett både isbjørn og pingviner på nært hold.

Kristin kommer fra Drammen, men har bodd i Lofoten siden hun var 19 år. Hun fikk fort et øye for naturen i nord, og turopplevelsene og livet som fotograf gjorde at hun ville bosette seg der. Samtidig kunne hun skrive om de mange turene hun har vært på.

Foruten de 80 dagene langs Baffin Island i Canada, har hun vært på Sør-Georgia (øygruppe som er en del av Antarktis) og gått Svalbard på langs, i tillegg til mange turer i Norge, der flesteparten har vært i Troms og i Lofoten.

Oppfordringen Olsen hadde til de oppmøtte på Kårvatn, var å nyte øyeblikkene når man er ute på tur - uansett om man er mosjonist, eventyrer eller eksepedisjonsinteressert.

– Det er så veldig mye fint å oppleve i både norsk natur og i naturen generelt, uavhengig av hvilket nivå man er på selv, og om det er på skitur eller andre ting.



Kristin Folsland Olsen var godt fornøyd at det kom bra med folk for å høre på foredraget hennes.



Fullt hus på Kårvatn mandag kveld

Bilder tatt av Kristin Folsland Olsen, gjengitt med tillatelse fra fotografen:



Det har blitt mange fine turer opp i gjennom årene for Kristin og vennegjengen.



Det kunne være temperaturer helt ned til 40 minusgrader på Baffin Island, Canada.



Utsikt fra camp på Baffin Island, Canada.