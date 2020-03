Innsamling av avfall går som normalt

Imidlertid er vi tydelig på at innbyggere som er i karantene, eller som har symptomer på forkjølelse eller luftveissykdommer, ikke skal levere avfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Det vil også være begrenset hvor mange som får anledning til å være inne på våre anlegg samtidig.

Av smittevernhensyn har vi også stengt vårt kundesenter og øvrige kontorsteder. Vi ber derfor om at du som ønsker å kommer i kontakt oss, tar kontakt via telefon (72483700), e-post (firmapost@remidt.no) eller kontaktskjema på våre nettsider (www.remidt.no). Vi ber om forståelse for at det kan være lenger responstid enn normalt ved kundehenvendelser.

Ved de lokasjonene vi har ombruksboder eller bruktbutikker, vil disse være stengt fra og med tirsdag 17/3-20.

ReMidt IKS driver i en bransje som er kategorisert som samfunnskritisk av de nasjonale myndighetene. Derfor er det avgjørende for oss å holde våre medarbeidere utenfor karantene og fri for smitte. Vi setter derfor stor pris på at innbyggerne respekterer og overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelser for å begrense spredning av koronavirus. ReMidt IKS følger situasjonen tett og har beredskap for å sikre at den samfunnskritiske delen av virksomheten vår holdes i gang.

Vi oppdaterer fortløpende med informasjon på vår hjemmeside.



