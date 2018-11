Innovativt samarbeid mellom skole og bedrifter

Bildet over: Høytidelig signering av samarbeidsavtale. Fra venstre Mons Otnes, Surnadal Videregående skole, Eivind Torvik, Norsk Hydro ASA, Per Holten, Pipelife AS og Arve Ervik fra Tagø MøreTre AS.

Roboten til drøye 250 000,- skal bidra til å utdanne elevene i programmering og håndtering av roboten, men skal også kunne tas med ut i bedriftene for å kunne gi opplæring til fagarbeiderne. Mons Otnes forteller at Surnadal videregående skole ønsker å opprettholde det gode samarbeidet de allerede har med bedriftene, og han understreker at det er lett å skaffe praksisplasser og lærlingeplasser med så store aktører som disse tre bedriftene i nærheten.

Lars Mikkelsen, avdelingsleder ved Surnadal videregående skole hadde en presentasjon av industriroboten før avtalen ble signert. Roboten er av type UR3, med nyttelast 3 kg og radius på 500mm. Mikkelsen kunne fortelle at det er mange muligheter med roboten, og den har et meget godt simuleringsprogram og et godt opplæringsprogram. Videre fortalte han at faglærerne ved skolen er godt oppdaterte, og at industriroboten i første omgang vil bli benyttet i elektrofag og i teknikk og industriell produksjon. - Men roboten kan også komme i byggfag og helse og oppvekst, sa Mons Otnes.

Alle deltakerne fra samarbeidsbedriftene viste stort engasjement og stor tro på at dette vil bli en meget god investering for framtiden. Arve Ervik og Heid Snekvik fra Talgø MøreTre AS mener helt klart at dette ikke er bare noe som elevene vil ha stor nytte av, men også at elever i dag har et helt annet utgangspunkt til den typen teknikk og derfor er det meget sannsynlig at elevene også vil bidra med å tilføre bedriftene nye ting.

Etter at avtalen nå ble signert skal roboten bestilles, og ønsket er at den skal bli levert før jul.



Kake hører til ved en slik anledning. Her er også Heid Snekvik fra Talgø MøreTra AS og Lars Mikkelsen fra Surnadal vgs med.





Lars Mikkelsen orienterte om UR3.





Industriroboten kan programmeres til mange oppgaver.