Innkjøpsordningen i Surnadal kommune

Dette forklarer han slik:

Grunnen til dette er at via media har vi blitt kjent at det er inngått 4 innkjøpsavtaler av bl.a. melk og kjøtt til kantiner, institusjoner, institusjonskjøkken, barnehager og skoler med kommunal kantine. Det er allerede kommet ut dispensere i skole og barnehager. Dette er svært alvorlig etter min mening og Surnadal Kommune kan ikke akseptere en slik avtale helt uten videre.

- Jeg ønsker å få presentert konkurransegrunnlaget og innholdet i avtalen.

- Hvilke muligheter har vi på å fristille oss på denne innkjøpsordningen?

- Hvilke andre muligheter har vi for å handle matvarer som er produsert lokalt eller bidrar til lokal verdiskapning?

Litt bakgrunn om hvorfor det er grunn til å reagere i denne saken:

Det er en innkjøpsavtale på 30-40 millioner bare på melk. Endringen som følge av denne nye avtalen fører til et volumtap for Tine som tilsvarer 30 -40 millioner. Alle melkebønder i Surnadal leverer til Tine slik at dette blir et direkte tap for verdiskapningen i Surnadal.

Mulig Nordmøre interkommunale innkjøpsordning mener at kommunene sparer noen kroner på ny innkjøpsavtale. Men med tanke på lokal produksjon og verdiskapning så er dette et vesentlig større tap.

Surnadal kommune ønsker å benytte lokale tjenester som det «Nordmøre interkommunale innkjøpsordning» er. Etter min mening har denne innkjøpstjeneste mistet helt gangsynet. Avtalen tilrettelegger i dette tilfelle ikke til lokale ringvirkninger og vekst, snarere tvert imot. Dette er parameter som absolutt skulle ha vært fremst i pannebrasken hos innkjøpssjefen i «Nordmøre interkommunale innkjøpsordning».

Ringvirkningene av et aktivt landbruk er helt avgjørende for fremtidstro, økonomisk utvikling og sysselsetting for de fleste kommuner på Nordmøre. Landbruket er en av de viktigste bærebjelkene og en viktig næring som utvikler Surnadal. Ved å ikke benytte bl.a. Tine i denne innkjøpsavtalen ødelegger dette verdiskapningen og hemmer vekst i Surnadal som er netto eksportør av melk. Ved at Q-meieriene nå blir leverandør så generere ikke det en eneste krone i verdiskapning på Nordmøre. Dette er ikke en godnok innkjøpsordning for surnadal.

Barn og unge påvirkes av produktnavn og merker som benyttes, dette er fremtidens forbrukere. Det er svært viktig at de unge får forståelse av betydningen lokal verdiskapning og dens utvikling. Etter min mening; er det viktig å fremme lokale merkenavn og produkter der vi kan.

Arkivfoto