Innkalling til årsmøte

Kjære medlemmer i Rindal Næringsforum.





Det innkalles herved til årsmøte i Rindal Næringsforum.



* Tid: 26. mars kl. 19.00

* Sted: Bolme Pensjonat



Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.





Innledning om lærlinger og fagarbeidere!



Marit Drøpping fra Nordmøre Opplæringskontor innleder årsmøtet med et

utrolig aktuelt tema der hun vil snakke om følgende:



- Presentasjon av Indre Nordmøre Opplæringskontor og status opplæring i

bedrift etter fylkesbytte.



- Hva skal til for å bli godkjent lærebedrift, hva innebærer det og hvorfor

bør man ta inn lærlinger.



- Hvordan ser det ut framover i forhold til rekruttering av lærlinger, og

hva kan vi sammen gjøre for å utdanne de beste fagarbeiderne.



Det er mulig vi innleder det hele med en liten dokumentar om en

tradisjonshåndverker fra distriktet som dermed blir et bakteppe for det

Marit skal snakke om.





Saker til årsmøtet



Saker som medlemsbedriftene ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes

styret i Rindal Nærinsgforum på tom.godtland@rindalnf.no senest 7. mars.



Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for

medlemmene på våre hjemmesider og på facebook senest en uke før årsmøtet.





Vi sees på Bolme Pensjonat!