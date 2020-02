RINDAL MC-KLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte hos 3 venner, Rindalsvegen 4, lørdag 7. mars kl 18:00. Vi starter med varmrett og årsmøtet vil starte ca kl 19:00.



Sakliste:

* Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder/referent.

* Årsmelding 2019.

* Regnskap 2019.

* Kontigent.

* Verving av nye medlemmer.

* Valg av styremedlemmer.

* MC-messe.

* Busstur.

* Innkomne saker.



# Om medlemmer har saker som de ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, må saken/sakene fremmes styret senest 1 uke før årsmøtet. I år blir siste frist for fremming av saker 29.februar.

Middag blir servert fra kl 18:00. Årsmøtet starter når alle er forsynt. Pris for middag kr 250,-. Drikke kommer i tillegg. Det blir åpen bar hele kvelden. Alle er velkommen til en trivelig aften. Inviter gjerne med venner.



Påmelding middag/årsmøte til Roger Holte innen 4. mars, tlf/SMS: 95873120. Husk å oppgi navn!



Rindal 13.februar 2020.



Mvh

Styret.



OBS! Sjekk påmelding på nytt! Telefonnummeret som ble oppgitt først var feil.





TID FOR INNBETALING ÅRSKONTIGENT 2020.



ÅRSKONTIGENT FOR RINDAL MC-KLUBB INNBETALES KONTO: 41110602128 I LØPET AV FEBRUAR MÅNED 2020.

HUSK Å MERKE MELDINGSFELT MED NAVN INNBETALINGEN GJELDER FOR.



MEDLEMSKONTIGENT 2020:

HOVEDMEDLEM KR 150,-.

FAMILIEMEDLEM KR 100,-