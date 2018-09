Innholdsrik torvdag på Bjørnli

Både garasjer, Stallstua og et stort partytelt tas i bruk til forskjellige aktiviteter og en hel rekke utstillere når Jo-sætra produkter, Dalalåven Atelier, Gardsbakeriet Hæmstelt med flere kommer fra omkringliggende kommuner. I tillegg kommer mange lokale aktører med et rikelig utvalg av søm, strikk, stein- og treprodukter, sopelimer, grønnsaker, kjøttvarer, syltetøy, vårruller og annet snadder. Kropps- og ansiktspleie samt praktiske ting til hjemmet blir det også å få kjøpt.

Bjørnli Velforening stiller selv med stort loppemarked, tombola, loddsalg, matservering og mer. Natursti for den yngre garde har velforeningen også greid å få plass til. Det skal settes opp scene på Torvet for anledningen, hvor det ryktes at det skal deles ut en pris, og det blir utdeling av premier etter sykkelrittene i Fagerlia.

Løkken Lyd ved Jon Magnar Holm er som vanlig på plass. Til stor glede for barna sørger han i tillegg for at det blir både sukkerspinn og popcorn å få kjøpt.

Velforeningen venter et stort antall besøkende denne dagen. Hele området på Torvet blir tatt i bruk, så det blir ikke mulig å parkere der. Det blir kun mulig med gjennomkjøring via Torvgata for beboerne, utrykningskjøretøy, taxi, og for å sette av folk som ikke kan gå særlig langt.

Parkeringsplasser blir å finne blant annet ved Granatjønna og Bjørnlibakken, dette blir skiltet.

