Inngår samarbeid om "Tid til å leve"

"Tid til å leve"-konseptet står sentralt i Rindal kommunes næringsplan, og som del av "Tid til å leve" har det tidligere blant annet vært gitt ut magasin og opprettet egen nettside med gode rindalssaker. Etter noen års opphold er det nå klart at Rindal kommune og Rindal Næringsforum inngår samarbeid med Trollheimsporten om å videreføre den redaksjonelle delen av konseptet.

– Dette er et samarbeidsprosjekt vi har jobba med en stund, og det blir kjempebra med en ny "Tid til å leve"-side. Stoffet i magasinene vi ga ut var populært, og har vært et savn for mange. Dette skal bli minst like bra, sier ordfører Vibeke Langli.

– Vi er veldig glade for at vi får knyttet dette sammen med Trollheimsporten, og sammen er vi opptatte av å få fram gode Rindalssaker, sier hun.

Daglig leder Tom Godtland i Rindal Næringsforum sier seg enig.

– For næringsforumet har det vært viktig at kommunen revitaliserer "Tid til å leve"-konseptet, og denne satsinga er et ledd i det. Dette er helt i tråd med næringsplanen, og av stor betydning for Rindal. I tillegg viser jo økningen i Trollheimsportens lesertall at sakene deres blir lest, så vi tror den nye "Tid til å leve"-sida blir en fin kombinasjon av aktuelle, gode saker og nyttig informasjon, sier han.

Avtalen, som ble signert fredag morgen, varer i første omgang ut 2020. I den ligger det at Trollheimsporten oppretter en egen underside for "Tid til å leve", der både statisk informasjon og egne "Tid til å leve"-reportasjer fra rindalssamfunnet vil bli å finne.

Daglig leder og hovedredaktør i Trollheimsporten, Øystein Hjelle Bondhus, gleder seg til å ta fatt på arbeidet.

– Vi setter stor pris på tilliten Rindal kommune og Rindal Næringsforum viser oss med denne avtalen, og ser fram til å vise fram positive sider ved Rindal, som del av "Tid til å leve"-konseptet. Rindal er en kommune som har utrolig mye bra å by på, og vi skal gjøre vårt beste for å gjøre dette så synlig som mulig.

Redaksjonsutvalget for den nye "Tid til å leve"-siden vil bestå av Vibeke Langli og Morten Møller fra Rindal kommune, Tom Godtland og en representant til fra Rindal Næringsforum og ansatte fra Trollheimsporten. De går nå i gang med arbeidet med å planlegge detaljene i innholdet på sida, som altså skal lanseres i løpet av desember.

– Vi er opptatte av å få fram gode Rindalssaker, og er åpne for tips fra innbyggerne våre, sier ordfører Langli, og får støtte av Godtland:

– Det er viktig for oss å ha med oss både folket og næringslivet, sier han.

"Tid til å leve"-samarbeidet som nå er inngått, skal bygge opp under Rindal som en god plass å være.

– Rindal er en bygd som får til mye, og med denne avtalen og denne sida skal vi få samlet gode, konkrete eksempler på det, sier Langli.