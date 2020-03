Innfører strenge restriksjoner i Rindal

Bildet: Rådmann Birgit Reisch, kommuneoverlege Mari Wold og ordfører Vibeke Langli gjør det de kan for å begrense smitterisikoen i Rindal.



Rindal kommune forholder seg til kommunens beredskapsplan, pandemiplan og smitteverneplan, og fra og med torsdag innføres det enda strengere smitteforebyggende tiltak enn tidligere. Kriseledelsen i kommunen valgt å innføre strengere tiltak enn det nasjonale myndigheter har kommet med så langt.

Rådmann Birgit Reisch presiserer at det er snakk om kun forebyggende tiltak, siden det ikke er kjent at noen i Rindal er smittet av koronaviruset så langt.



Alle innendørs arrangementer må avlyses

Torsdag har kommunen bestemt at alle innendørs arrangementer i regi av lag og organisasjoner blir avlyst. Her er det ingen rom for vurderinger. Det er gitt tillatelse til enkelte utendørs arrangementer, med restriksjoner.

Rindalshuset blir stengt med øyeblikkelig virkning, så fort det er praktisk mulig i løpet av dagen. Det er avklart med idrettslaget at også Rindalshallen stenges. Kantina på Rindal skole og kantina ved Rindal helsetun er stengt for besøkende.

Kommunehuset i Rindal blir stengt for besøkende, men det vil fortsatt være mulig å ringe og gjøre avtaler, og bli sluppet inn. Rådmann Birgit Reisch forklarer dette med at det er en liten kommune og en sårbar organisasjon. For å klare å holde kommunen i gang er det viktig at kommunens ansatte ikke blir syke.

Ved Rindal helsetun er det innført økte restriksjoner for besøkende, og man fraråder besøk dersom det ikke er strengt tatt nødvendig. Det vil bli ført en logg over besøkende på helsetunet, slik at man til en hver tid har oversikt over hvem som er innom. Det er særlig viktig å holde seg unna helsetunet hvis man ikke er helt frisk.

Ordinære kontroller på legevakt og helsestasjon går foreløpig som vanlig. Men hvis man er syk så må man holde seg hjemme, og utsette timen.



Er du usikker - Hold deg hjemme!

Et klart råd til alle er at hvis man føler seg litt syk, og er usikker, så skal man holde seg hjemme. Da er man på den sikre siden. Sanitetsforeningens omsorgsberedskapsgruppe og Røde Kors vil bli spurt om å organisere hjelp til de som ikke selv kan dra på butikken.

Kommuneoverlegen understreker også viktigheten av å overholde alle reiserestriksjoner, i det hele tatt å reise minst mulig.



Viktig med god håndhygiene

Mari Wold presiserer at god håndhygiene er utrolig viktig. Såpe og vann er å foretrekke, og det er viktig å vaske godt og lenge nok. Man skal vaske hendene i minst 20 - 30 sekunder.

Hvis man ikke har såpe og vann, og må bruke sprit, så skal man bruke såpass mye sprit at hendene blir skikkelig våte (3 ml), gni det inn og la det lufttørke før man gjør noe annet.



Karantene, isolasjon og testing

De som har vært i områder med pågående spredning, eller har vært i nær kontakt med påvist eller mistenkt smitte, blir satt i karantene. Det er disse som testes for koronasmitte dersom de får symptomer på mulig sykdom. De som er syke bli isolert hjemme.



Mari Wold forklarer også at det ikke er noe poeng i å teste alle for smitte. På et tidlig stadium etter at man har blitt smittet vil en slik test sannsynligvis ikke gi utslag. Den gir normalt ikke utslag før sykdommen har utviklet seg.

Det er nå lange køer for å få gjennomført testing, så det kan ta en til to dager før man får svar.



Løpende vurdering

Situasjonen med tiltak mot korona-smitte endrer seg nå raskt. Krisestaben i Rindal kommune holder kontakt og har en løpende vurdering hele tiden. Det er kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte på fredag, for å orientere om situasjonen.