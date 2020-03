Innfører risikodempende tiltak

Gjensidige Surnadal innfører med virkning fra torsdag 12. mars en reduksjon på tilgjengeligheten til å komme innom kontoret vårt i ALTI Surnadal. For å minske risikoen for koronasmitte, vil kontordøra være stengt i tida framover. Du bes derfor om å ringe kontoret på telefon 71657000 for å utføre dine ærend, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.