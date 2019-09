Innendørstrening pistol

Vi starter innendørstreningen i Rindalshuset onsdag 2. oktober kl. 19.00.



Det kan trenes med kal.22 og luftpistol for den som ønsker det.



Første trening for barn/unge (10-14 år) blir onsdag 16. oktober fra 17.30 til 18.30 med luftpistol +øvelse mot simulator.



Treningsavgift voksne:

Medlemmer Sesongkort kr. 310,- /pr. kveld kr. 20,-

Ikkemedlemmer Sesongkort kr. 510,-/pr. kveld kr. 30,-



Barn/unge gratis!



Kaffe m.m. selges i kiosken.



Vi ønsker oss flere kvinnelige skyttere/medlemmer, så møt opp onsdag 2. oktober for nærmere orientering.



Ellers så ønsker vi alle velkommen til en ny innendørssesong!

Rindal Sportsskyttere