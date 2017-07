Innelek for kalde småtroll

Værspåing er en risikosport, og selv om sola tidvis skinte torsdag kveld, var det nok mange småtroll som var glade for å være innendørs etter lang dag med særdeles fuktige fotballtreninger fremfor å vasse i Igltjønna. I Rindalshuset fikk barna både lekt "Nappe haler", laget lenke og boltret seg fritt med alt det en idrettshall har å by på av fasiliteter. Når kaffe- og kakesalget også ble flyttet innendørs, kan det tenkes at foreldre synes det var helt greit også.