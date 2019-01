Innbrudd i Bøfjorden

Tirsdag fikk Surnadal og Rindal lennsmannskontor varsel om at det hadde skjedd et innbrudd hos Elvanesset Restaurant i Bøfjorden. Tyvene har knust et vindu og tatt seg inn gjennom dette. Anders Magne Ormset ved lennsmannskontoret forteller at det ikke har blitt stjålet ting av stor verdi, men at det har blitt noen ødeleggelser på grunn av innbruddet.