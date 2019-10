Ingrun (15) tatt ut på regional landslagssamling

Ingrun skulle i utgangspunktet delta på fylkessamling i Trondheim spektrum torsdag, men da èn av målvaktene til den regionale landslagssamlingen meldte forfall, fikk keepertalentet fra Surnadal tilbudet.

- Jeg trengte ingen betenkningstid da jeg fikk tilbudet. Dette blir veldig spennende, men aller mest artig og en veldig fin erfaring å ta med seg, sier Ranes.

Ingrun er èn av fire målvakter som får delta på treningen i Utleirahallen. Samlingen består av spillere født i 2004 fra Vestvågøy i nord til Langevåg i sør.

15-åringen har deltatt på flere fylkessamlinger, og var også tatt ut til talentsamlingen som ble arrangert på Orkanger i juni. Regionalt landslagsmiljø er et steg opp for surnadalingen som lever og ånder for idretten sin.

Ingrun spiller på 16-årslaget til Surnadal/Rindal, men er også en del av treningsgruppen til seniorlaget til Surnadal. Det siste året har hun økt treningsmengden, og har hatt særlig fokus på styrketrening.

Neste høst er hun ferdig på ungdomsskolen, og drømmer om å få komme inn på idrettslinja på Heimdal videregåande skole slik at hun kan satse for fullt på håndballen.

- Jeg ønsker å komme lengst mulig, så får vi se hvor det ender, smiler Ingrun.