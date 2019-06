Ingen pangstart på laksesesongen i Surna

På elvebredden ved Surnadal Camping Brekkøya ble laksestarten tradisjon tro markert med rakettoppskyting ved midnatt. Laksestarten ble en svært kald fornøyelse, med knappe 6 grader i lufta og nysnø langt nedover fjellsidene. Det stoppet likevel ikke de ivrigste fiskerne som har ventet på dette øyeblikket i ni lange måneder.

Været de siste dagene har ikke vært optimale for elva, som var både kald og stor ved inngangen til juni måned.

- Elva er ikke for stor, men heller ikke ideel. I tillegg er den minst et par grader for kald, sier Georg Solem i Surnadal Elvaeigarlag.

Solem er likevel optimist på vegne av de mange laksefiskerne.

- Selv om det ikke skulle bli noen pangstart på laksefisket i natt, så er det meldt om svært gode forhold allerede lørdag formiddag. Da er jeg overbevist om at det vil bli dratt i land flere fisker, sier han.



Georg Solem (t.h) teller ned til 1. juni, mens Gerald Grewe setter fyr på raketten

I løpet av de to timene Trollheimsporten var til stede langs elvebredden etter at startskuddet gikk, ble det ikke meldt om noen laks på land. Vi vil oppdatere med ny sak lørdag om eventuell fangst gjennom natten og morgentimene.

Om du ønsker å følge laksefisket i Surna, anbefaler vi å sjekke ut nettsiden www.surna.no.

Selv om laksen uteble var det god stemning på Surnadal Camping Brekkøya som blant annet hadde satt opp øltelt med musikk for anledningen. Rekordmange stilte seg opp for å overvære oppskytingen av raketten ved midnatt.

- Jeg tror ikke det har vært så mye folk her noen gang tidligere.I alle fall ikke så lenge vi har drevet campingplassen. Vi ser at lakseåpningen forener bygdas befolkning og våre gjester. Det er akkurat slik vi ønsker å ha det, sier en fornøyd Gerald Grewe.



Ragnar Mauset (t.v) og Georg Solem var spente før sesongstarten



Øyvind Holte skaper god stemning ved laksesonen på Øye