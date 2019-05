Ingen lokale gjekk vidare

Klikk på bildet og hør Dordi Boksasp Lerum framføre Maria Møy på Grip der ho sjølv akkompagnerer på zitter

UKM-festivalen 2019

3.-5.mai ble UKM fylkesfestivalen i Møre og Romsdal arrangert i Braatthallen, Kristiansund. Festivalen er et resultat av samarbeid mellom Møre og Romsdal musikkråd, Kristiansund kommune, Braatthallen AS og Møre og Romsdal fylkeskommune.

I alt har 1753 ungdommer mellom 13 og 20 år deltatt på UKM lokalt siden januar. 323 av disse deltok på fylkesfestivalen for å representere ungdomskultur fra sin hjemkommune. En arena der de fikk møte andre som brenner for kultur og være en del av noe større. UKM er en viktig visningsarena og kanskje den aller viktigste møteplassen for unges kulturuttrykk i vårt fylke.

Hovedarena for festivalen var Braatthallen som rommet 5 forestillinger med totalt 102 sceneinnslag, kunstutstilling med 57 objekter, UKM media som strømmet 10 timer med UKM-innhold samt nettsaker, et ungt arrangørcrew, verksteder med mer. Anetts danceteria, Allanengen skole og Folkets Hus ble også benytte i sammenheng med festivalen.

Tradisjonen tro så får en liten knippe deltakere muligheten til å representere Møre og Romsdal under årets nasjonale UKM festival som arrangeres i Stjørdal. Disse er plukket ut av et fagpanelet bestående av profesjonelle innenfor de respektive sjangerne, samt mentorer innen sjangerne konferansierer, media og arrangør.

Samlet skal de som blir videresendt vise bredden, mangfoldet, kvaliteter og kreativiteten som finnes i ung kultur fra Møre og Romsdal.

De som får tilbud om å representere Møre og Romsdal er:

FILM:

Olea Helland (Animatør) 19 år fra Ålesund

Titler: Astronautica

SCENE:

Ufokusert (Indiepop/Band) fra Hareid

Emma Sævik – 18 år (Vokal), Henrik Stave – 18 år (Gitar), Ludvik Brune Leikanger – 18 år (Bass), Marius Osborg – 18 år (Trommer), Svenning Veiseth – 18 år (Piano, Synth)

Titler: Special

Eleftheria Viktoria Migkos Hellevik (Forfatter og fremfører) – 19 år fra Ålesund

Titler: Eg hugsar, Saudeflokken og Johannes dans

Sofie, Thea og Eira (Contemporary/modern) fra Vestnes

Eira Olsen – 17 år (danser), Sofie Nerhus – 16 år (danser), Thea Grønningsæter – 16 år (danser)

Titler: Waves

Isak Hungnes (Klassisk piano) – 17 år fra Molde

Titler: Liebestraume - Notturno III. (Liszt)

Dordi Boksasp Lerum (Folkemusikk) – 17 år fra Tingvoll

Titler: Maria Møy på Grip

KUNST

Oleanna Brungot Dybvik – 14 år (kunstner)

Sula

Titler: Sjølvportrett

Malin Halle Farstad

(Kunst)

Molde

Titler: Anatomi 2

Birgithe Kristine Runde – 17 år (kunstner)

Ørsta

Titler: Mildrid

Amalie Løwe - 17 år (kunstner)

Aukra

Titler: Grinebiter'n

I tillegg blir deltakere i sjangerne konferansier, media og arrangør nominert til UKM-festivalen i Stjørdal. Siden det er et begrenset antall plasser i disse sjangerne, velges de endelige deltakerne fra denne listen ut fra hva UKM-festivalen har plass til og behøver for å få en god sammensetning. Deltakere som har imponert ekstra på festivalen i Møre og Romsdal og er nominert er:

ARRANGØR:

Jonas Tuven - 16 år (Lyd, Lys, Scenearbeider)

Smøla

Olav Beitveit - 18 år (Lyd, Lys, Scenearbeider)

Sande (M og R)

Elise Antonsen Lura - 16 år (Koordinator / produsent

Smøla

KONFERANSIER

Synnøve Longva - 17 år

Haram (M og R)

MEDIA

Even Finnøy - 17 år (Flerkamera, kamera)

Volda

Fride Stokke Dyb - 18 år (Journalist, Fotograf)

Giske

Håkon Brekke - 18 år (Flerkamera, regi)

Molde

Håvard Bævre Ellingsgård - 18 år (Journalist, Fotograf, PR og pressekontakt)

Nesset

Heidi Lysgård Fagerheim - 16 år (Fotograf)

Smøla

Mona Våge - 17 år (Journalist, Fotograf, Videoreportasjer, Flerkamera, kamera)

Ulstein

