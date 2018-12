Hver dag i desember kommer det et tilbud i nettbutikken min.

Jeg garanterer stor variasjon, – både i type kalenderpakke -produkt og -tilbud!

Slik innimellom kunstproduktene kan det brått dukke opp en tegning eller et maleri også, – så her gjelder det å følge med!

Dagens luke i kalenderen vil bli lagt ut på Facebooksiden min her hver morgen.

Og HUSK; enkelte dager vil det komme unike varer det kun finnes en eller noen ytterst få av!

GOD FØRJULSTID til deg fra meg!





I dag er det 1.desember og den ALLER FØRSTE dagen av Ingas julekalender, så da kan jeg jo like godt dele den med dere her på Trollheimsporten;

Bak den første luka skjuler det seg et kunstlys

Ved bruk av koden: 1.desember

får du 20% rabatt på et lite kunstlys med maleriet "Freedom" på

FØR kr 200 NÅ kr 160

Koden er gyldig til midnatt.

Hvis du selv ønsker å hente, i stedet for å få pakken tilsendt i posten, kan du krysse av for det i nettbutikken. Og hvis du synes det med nettbutikk er komplisert er det naturligvis også bare å ta kontakt med meg på annet vis så løser vi det.