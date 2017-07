Inga stiller ut i Paris

Bildet over: Inga Dalsegg.

Inga forteller at dette er en stor kunstmesse som holdes to ganger i året. Plasseringen er fantastisk, da det hele går av stabelen i området under den kjente glasspyramiden ved Louvre.

- Både gallerier og kunstnere stiller ut her, og jeg er så heldig at jeg har blitt invitert til å ha min helt egen stand. Så nå må jeg rett og slett tenke litt på hvor mange maleri jeg kan få med meg på flyet, og prøve å få tid til å male noen maleri spesielt for dette. Det er alltid utrolig mange besøkende som dere ser på bildene, så dette blir spennende, sier Dalsegg.



Inga Dalsegg sier sommeren har vært travel, både med bestillingsverk og kunder og besøkende fra nær og fjern på Dalalåven Atelier.

Hun blir også å finne rundt omkring litt mer lokalt i høst

Lørdag 9.september stiller hun ut under Bygdadagen i Halsa, og 6.-8.oktober har hun stand på Fjell- og Fårikålfestivalen på Oppdal. Begge stedene tar hun med seg både kunst og kunstprodukter.

Mot slutten av oktober blir det gresskarlyktverksted både for Foreningen For Hjertesyke Barn Sør-Trøndelag og for Hustad Hagelag. - Jeg har ikke helt vedtatt enda om det også blir et gresskarlyktverksted på Dalalåven Atelier i tillegg, det kommer litt an på om tidsskjemaet mitt går opp, sier Dalsegg.



Fra kunstmessen Art Shopping i Paris, hvor Inga Dalsegg skal delta på oktober i 2017.