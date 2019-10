Inga på God Morgen Norge fredag

Dette er ikke første gang Inga Dalsegg er på TV. Hun skar ut gresskarlykter på God Morgen Norge både i 2012 og 2013. I 2014 kom TV2 til Dalalåven Atelier og filmet fra Ingas aller første gresskarlykt-verksted, og det ble også sendt på God Morgen Norge.

- Det begynner å bli noen år siden sist, så dette blir gøy, sier Inga.



Innslaget om gresskarlykter blir å se et lite stykke uti sendinga, fra kl 8.20. TV2 har et ganske stramt tidsskjema denne gang.

- Tidligere har jeg vært med under hele sendinga og hatt bra med tid, men denne gangen blir det knapt, så nå må jeg rett og slett kaste meg rundt og planlegge for å finne ut hva jeg kan rekke å lage på den tida jeg får!



Fra God Morgen Norge studio i 2013.



TV2 filmet under gresskarlykt-verksted på Dalalåven i 2014.



Siden hun ikke aner størrelsen på gresskaret som hun skal jobbe med må hun også ha en plan B og C. Valg av motiv kommer an på om gresskaret er høyt og smalt, lavt og bredt, lite eller stort, forklarer hun.

- Så for de som er interessert er det bare å huske å slå på TV-en fredagsmorgen og følge med, oppfordrer Inga Dalsegg.



Etter retur fra Oslo blir det fullt kjør resten av helga med to gresskarlykt-verksted på lørdag og to på søndag, og også noen i neste uke.