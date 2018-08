Informasjonsmøte om vannforsyning til Møkkelgardsgrenda

Dårlig vannkvalitet i boligfeltet

Kommunestyret i Rindal behandlet denne saken i møte 20. juni i år. Bakgrunnen for saken er at Lomunda boligfelt i har et eget vannforsyningsanlegg, og der har det vært problemer med vannkvaliteten i lengre tid. Problemet har vært økende, og det er nødvendig å sette inn tiltak for å rette på forholdene.

Kommunestyret vedtok å utsette avgjørelsen om hvordan problemet skal løses. De ønsket mer informasjon, blant annet om hvor mange i området som ønsker å koble seg på kommunal vannforsyning, og om de økonomiske konsekvensene.



Her i Lomunda boligfelt har det vært problemer med vannkvaliteten i lang tid. Det må kommunen ordne opp i.



Flere mulige løsninger

Man har sett på flere mulige løsninger. Det kan være aktuelt med oppgradering av eksisterende anlegg, eller en mer omfattende utbygging som kan dekke en større del av Lomundalen. Dagens anlegg forsyner bare de fire boligene som ligger i boligfeltet.

Det enkleste og rimeligste alternativet vil være å benytte seg av eksisterende grunnvannsbrønn og bygge et nytt behandlingsanlegg på plassen. Da vil kapasiteten være den samme som i dag, og det vil ikke være mulig å koble på flere enn de to siste tomtene som ikke er bebygd i boligfeltet.

Det andre alternativet er å koble anlegget til hovedvannverket. Kommunens handlingsprogram har et punkt om at det skal vurderes utvidelser av det kommunale vann- og avløpsnettet for å nå kommunens mål om at alle skal ha drikkevann av godkjent kvalitet. Lomunda/Møkkelgård/Halgunset er et av områdene som står for tur. Det er potensielt 20 – 25 nye abonnenter i området. For at dette prosjektet skal være gjennomførbart er man avhengig av at mange av disse melder seg på.



Mer enn nok vann i grunnvannsanlegget

Nils Heggem, som er teknisk leder i Rindal kommune, forteller at vannledningen er planlagt å gå fra Tiset boligfelt, over elva ved Håkonsli, og videre via Lomunda boligfelt til Møkkelgardsgrenda. Også boligene ned på flata får tilbud om å knytte seg til den kommunale vannforsyningen. Det bygges et høydebasseng i Møkkelgardsgrenda, og derfra får man nok fall til å forsyne hele Lomundalen med vann på sikt, dersom det skulle bli aktuelt, forklarer han.

Traseen for vannledningen er ikke ferdig planlagt enda, men du kan laste ned et utkast her (PDF)

Det er mer enn nok vann i kommunens grunnvannsanlegg, fastslår Nils Heggem. Selv da det var på det tørreste i sommer var det aldri noen grunn til bekymring for vannforsyninga.

Dersom prosjektet får klarsignal i kommunestyret kan gravingen tidligst starte i november, og vannforsyningen til Lomunda boligfelt kan være klar til våren. Resten av det aktuelle området kan få lagt inn vann fram mot høsten 2019.



Også disse boligene kan få tilbud om å koble seg på det kommunale vannforsyningsnettet.



Bedre brannsikkerhet

Nils Ole Evjen, som er avdelingsleder for vann og avløp i kommunen, forteller at det også blir planlagt vannkummer der brannvesenet kan få tilgang på vann. Det vil bedre brannsikkerheten i området



Deler på kostnaden med fiberkabel i samme grøft

Det planlegges også å legge fiberkabel for bredbånd i den samme grøfta som vannledningen. Da vil man kunne dele kostnaden med fiberleverandøren. Rindal kommune har søkt om tilskudd fra fylkeskommunen for å gjøre stabil bredbåndforbindelse tilgjengelig for flere. Hos fylkeskommunen har man nå innstilt på at et slik tilskudd skal gis, og saken avgjøres i neste uke.



Møte for alle interesserte

De aktuelle abonnentene i Møkkelgardsgrenda har fått brev fra kommunen, med invitasjon til informasjonsmøtet i Lomunda grendahus torsdag kveld kl 19. Møtet kan også være aktuelt for andre interesserte i området langs den planlagte traseen for vannledningen, eller de som bor i områdene øst for Møkkelgardsgrenda. Det ikke planlegges riktignok ikke flere utvidelser av vannledningen i denne omgang, men det kan bli aktuelt på sikt.