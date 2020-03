Informasjon fra ReMidt

ReMidt IKS har fortsatt tilnærmet normal drift. Gjenvinningsstasjonene i alle våre kommuner er åpne som vanlig. Men:

- Vi opplever fortsatt at våre gjenvinningsstasjoner får besøk av kunder som sitter i karantene – det avvises kunder på dette grunnlaget hver dag. Er du i karantene, skal du ikke levere avfall ved gjenvinningsstasjonene. Deler av vår virksomhet er definert som samfunnskritisk (det gjelder blant annet mottak av farlig avfall og innsamling av restavfall) og vi trenger friske medarbeidere som ikke sitter i karantene eller isolasjon for å få gjort jobben vår. Våre medarbeidere stopper kunder ved innkjøring til gjenvinningsstasjonen – både for å sjekke at kundene er klar over karantenebestemmelsene og for å redusere antall samtidige inne på området. Oppfordringen er dermed gitt: Vær tålmodig og oppbevar avfall hjemme i stedet for å ta det med til gjenvinningsstasjonen i dagens situasjon – bli med på dugnaden sammen med resten av oss.

- Vi har renovatører som tømmer tusenvis av dunker hver dag. Du som innbygger kan hjelpe til å redusere spredning av smitte ved å gjøre følgende enkle grep:

1. Pakk inn restavfallet godt i sammenknyttede poser. I dagens situasjon er det fint om du bruker en ekstra plastpose.

2. Sørg for at avfall ikke ligger løst i restavfallsdunken - alt skal være i knyttede poser.

3. Tørkepapir sorteres som restavfall, ikke papir.

4. Desinfiser eller vask lokk og håndtak på dunken på tømmedag - både før og etter tømming.

- Bruktbutikk og ombruksboder er stengt - det er ikke mulig å levere gjenstander til gjenbruk.

- Kundesenteret er tilgjengelig på telefon (72483700), e-post (firmapost@remidt.no) eller via kontaktskjema på remidt.no - men ikke ved fysisk oppmøte. Vær oppmerksom på at responstiden kan være noe lenger enn vanlig.

- Innsamling av avfall med renovasjonsbiler går som normalt og i henhold til oppsatt tømmekalender.

Til slutt – tusen takk til alle som gjør en strålende innsats i den spesielle situasjonen vi alle opplever.

Arkivfoto