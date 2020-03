Informasjon fra Polaris Nordmøre

Når du kommer inn i butikken vår vil du nå bli møtt av denne lappen som ber deg sprite hendene dine, eller å ta på deg hansker. Du vil også se at områder i butikken er stengt for publikum, det gjelder også verkstedet, kontorene, møterommet og toalettet. Vi håper og tror dere har forståelse for dette i denne tiden.



Vi har tatt våre forhåndsregler slik at vi ellers kan drive business as usual, på en så grei og trygg måte som mulig. Har du noen spørsmål eller henvendelser som kan taes via mail eller telefon må du gjerne kontakte oss der.

Vi har litt begrenset bemanning i tiden fremover, men vi skal selvsagt jobbe hardt for at alle våre kunder skal få den hjelpen og de kjøretøyene de trenger. Så ikke nøl med å ta kontakt med oss skulle det være noe du trenger, vi er behjelpelige med levering, sending av varer og vi kan også gjennomføre utleveringer utenom åpningstider om det hjelper deg.

Utvalget vårt finner du på FINN.no, hvis du lurer på hva vi har inne for øyeblikket.

Som sagt; vi kan nåes på telefon, messenger og mail, bruk gjerne disse kanalene i tiden fremover, vi vil hjelpe dere så godt vi kan.

Vi setter så stor pris på dere alle, så vi ber dere, ta godt vare på dere selv og hverandre i denne tiden, og ikke minst; Ta hensyn til tiltakene som må til for at vi så fort som mulig kan få en normal hverdag igjen 😉