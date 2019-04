Imponerende innsats i Afterballj-løp

Konkurransen besto av innledende runder med speedcups, skigåing med fire på ett skipar, krokket, borrelåsball-kasting, potet-sprettert, hjernetrim (?) og speedcups igjen.



Fire lag stilte til start. Det var et Arbeiderparti-lag, et Senterparti-lag, et lærerlag og et quizlag.



Åse Børset forklarer hvordan løypa skal gjennomføres.



Og der er quizlaget i gang med første post i løypa, speedcups.



Quizlaget sliter litt med takten på skiene. Ola Syrstad, Gro Anita Midtlyng, Marion Eilertsen og Ingrid Glåmen.



Krokket hadde de fleste god kontroll på.



Her skytes det poteter med sprettert. Det er om å gjøre å treffe sildballfola.



Lærerlaget sliter også litt her. Kanskje ikke så rart, de ser jo ikke helt friske ut... Lars Bakken Røen, Eirik Skjevdal, Rune Moen og Sondre Bjørnstad.



Her skal det være ulik farge på klossene på alle sider i rekka.



Arbeiderpartiets lag fikk mer fart på skiene. Eirik Tørset, Line Flåtten, Martin Rise og Stian Kooyman.



Her er skal lagkameraten treffe lua, slik at ballen fester seg.



- Slik, ja!



Senterpartiets lag samarbeidet godt, og gjennomførte ski-etappen imponerende raskt. Bettina Røen Helgetun, Bjørg Myrvang, Arild Haugen og Mildrid Kattem Aune.



Potet-sprettert igjen.



Dette er ikke lett...



Første og siste post er speedcups.



Senterpartiets lag vant innledende runder bare 10 sekunder foran Arbeiderpartiets lag. De to politiker-lagene skal derfor møtes i finalen. Men først bronsefinale...



Bronsefinalen er i gang. Brillene gjør slalåmløypa ekstra vanskelig.



Stylter (styltrå, eller tiltrå..)?



Her øses det opp vann for å få en ball til å flyte opp i røret.



Også her er siste post speedcups. Lærerlaget slo quizlaget i innledende runder, men quizlaget få revansj og vinner bronsefinalen.



Finale. Arbeiderpartiets lag leder...



... og de vinner!



Stolte vinnere og arrangører. F.v. Gøran Bolme, Stian Kooyman, Martin Rise, Eirik Tørset, Line Flåtten og Åse Børset.



Sildballfestivalen ble avsluttet med Afterballj og Sildballquiz på 3 Venner.