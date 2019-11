Hyggekveld i Granheim

Det blir altså et variert program i Granheim torsdag, med gode historier og lysbildefremvisning! Edgar Kattem tar med seg et knippe bilder fra sin rikholdige samling og Magne Løset henter frem gode historier om ting som har hendt i bygda opp gjennom tidene! Musikk blir det også, levert av Turid Kroknes Røen, Ronny Kjøsen og Karstein Mauset. Kanskje blir det verdenspremiere også! Altså mye for enhver smak, så dette må bare oppleves!

Showet starter kl 1900.

Inngang kr. 200 (Kaffe og kaker er inkludert i prisen)

Vel møtt!

(De lattermilde karene på bilde over er Edgar Kattem og Magne Løset)



Turid Røen Kroknes



Ronny Kjøsen



Karstein Mauset