Hvorfor henger det en rød knapp på kommunehuset?

Kampanjen "Rød Knapp - Stopp vold mot kvinner!" er en holdningsskapende kampanje som Norske kvinners sanitetsforening tok initiativ til i 2012, og som har eksistert siden 2013.

Med på laget, som viktige samarbeidspartnere er Den norske kirke, Islamsk råd, Virke, Krisesentersekretariatet, Reform - Ressurssenter for menn, JURK - Juridisk rådgivning for kvinner og Digni. Sistnevnte het tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd, og er 20 kristne organisasjoner som jobber mot fattigdom.

Det er i forbindelse med Rød Knapp-kampanjen med oppstart i november at Surnadal sanitetsforening har laget den store, røde knappen som torsdag er å finne på kommunehus-veggen.

– Den røde fargen betyr stopp, men samtidig er rødt kjærlighetens farge. De fire hullene på knappen står for rettferdighet, forebygging, forskning og hjelpetilbud, sier Britt May Hollås i Surnadal sanitetsforening.

Hun viser til følgende statistikk, som omhandler vold mot kvinner:

En av 10 norske kvinner blir voldtatt, og halvparten av dem er under 18 år.

8 prosent av norske kvinner lever i forhold prega av grov vold.

2000 norske kvinner bor på krisesenter hvert år.

Hvert fjerde drap begått i Norge er partnerdrap, og ofrene er i hovedsak kvinner.

– Dette viser hvor viktig det er at så mange bærer den røde knappen. Statsministeren gjør det, sammen med flere hundre tusen andre - både menn og kvinner, sier Hollås, som forteller at den store, røde knappen på kommunehusveggen blir tatt ned fredag.

– Ja, for vi skal ha den med oss på juletorget på Skei søndag. Der skal vi dele ut røde knapper, sier hun, og understreker hvorfor kampanjen er så viktig:

– Vold mot kvinner rammer så mange, og ofte i det skjulte. Aksjonen viser støtte overfor de som blir rammet, og den viser at vi ser på vold mot kvinner som et alvorlig samfunnsproblem. Derfor er det så viktig at kampanjen blir snakket høyt om.



Foto: Surnadal Sanitetsforening.



Surnadal Sanitetsforening er medlem av Trollheimsporten.