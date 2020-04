Hverdagen er velkommen

Dette ser vi helt tydelige resultater på, i alle statistikker som legges fram.

Men er det det trygt at vi nå begynner å gå tilbake til det normale? Jeg velger å stole på rådene til myndighetene. Alle tiltakene som er gjennomført fram til nå ser vi har hatt god virkning. De vurderingene myndighetene gjør nå stoler jeg på er godt begrunnet og gjennomføres på en måte som er trygt for alle parter.

Samtidig skal vi fortsatt huske å være nøye med å følge smittevernrådene.

I Rindal har vi fortsatt ikke påvist smitte. Vi har hatt god tid til å planlegge på alle områder, og er godt forberedt. Vi visste at vi på et tidspunkt måtte begynne å gå tilbake til den normale hverdagen.

Derfor har Rindal kommune i lengre tid brukt tid på å utarbeide ROS analyser og gjøre alle nødvendige forberedelser. Nå har det i tillegg blitt brukt tid på å innarbeide rutinene i de nasjonale veilederne. Veilederne er svært detaljert og er et godt arbeidsverktøy for de ansatte og for pårørende.

Jeg kjenner at jeg begynner å glede meg på at vi gradvis kan normalisere det unormale. Jeg savner blant annet frisøren min, og nå skulle jeg absolutt fått sjekket synet mitt. Jeg gleder meg til at alle de begrensingene vi har i dag, vil justeres og åpnes opp etter hvert.

Næringslivet vårt lider av at situasjonen er slik den er. Felles for alle bedriftseiere jeg har snakket med er usikkerheten for framtiden. For bedriftene er det viktig at kundene kommer tilbake, og at man gradvis kommer tilbake til normal drift. Ved å åpne opp for hverdagen, vil man også åpne opp for at bedriftene kommer i gang igjen.

Vi går nå inn i en årstid jeg setter stor pris på. Selv om mye er forandret i livet vi lever nå, så går naturen sin vante gang. Dagene blir lysere for hver dag som kommer, trekkfuglene kommer tilbake og selv om snøen ligger dyp her i Rindal så ser man små vårtegn hver dag.

Så selv om framtiden fortsatt kan virke usikker, er det viktig å sette pris på det man har i dag og se framover.

Rindal 17.04.20

Vibeke Langli

Ordfører Rindal kommune