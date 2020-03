Hvem er disse hardbarka kriminelle?

Som står opp grytidlig på morgenen, lager seg svære nistepakker, har med seg pølser i sekken og ofte ski og leker seg i en 95 prosent urørt natur?

Hvem er disse respektløse skapningene?

Jeg kjenner noen av de.

De er så langt fra respektløse mennesker som du kan komme.

De er Rindals ungdommer.

Men du skjønner, fjellene ligger der. De ELSKER å bruke de. Oppdage de.

De digger å bruke kroppen, være fysisk aktive, være kamerater og utfordre seg sjøl i hopp, dans og stunt i skavler, som ligger på steder knapt noen mennesker har satt sin fot, noengang. På scooter og på ski.

De tar bilder av soloppganger og solnedganger. De lar seg berøre over hvor FANTASTISK det er å leve og oppleve.

De sitter på hybler og leiligheter rundt om i Norge, studerer, jobber, er til å stole på og er ansvarsfulle.

De vil for alt i verden ikke være kriminelle. Likevel. Når de kommer hjem til Rindal, når de har fri fra jobb og studier en helg, tar de seg noen turer på dette kriminelle kjøretøyet som er lovlig å selge til samtlige som vil ha. Hver vinter. Fordi det gjør noe med hele deres eksistens.

De føler de får puste. De føler seg fri. De samler på naturopplevelser, på mestring, på samhold.

Så tilbake til spørsmålet; hvem er de?

Det er ungdommen min. Og kanskje også ungdommen din?

Jeg greier ikke å bli sint. Jeg blir mer stolt. Stolt over å ha gitt han opplevelser i barndommen som har gjort han glad i natur og fjellene våre. Som har fått han til å være glad i og god på ski, glad i snøscooter, glad i møkkavær og glad i sola.

Glad i bevegelse. Glad i å gidde.

Glad i å beherske naturens mange fasetter. Vinter og sommer.

På sommeren blir gjerne sykkelen brukt både opp og ned fra fjellet.

Mulig er det også ulovlig? Hva vet jeg?

Det er Rindalsungdommer som elsker naturen og fjellene sine, som det nå er satt inn store ressurser på å ta.

Jeg er klar til å betale bota, om den kommer. For ingen, absolutt ingen kan greie å ta fra de alle vidunderlige opplevelser denne kriminaliteten har gitt de.

Det handler ikke om å lage sine egne lover og regler. Det handler om å velge bort en lidenskap. En lidenskap så sterk - at mange kanskje ikke kan forstå det. En lidenskap som ikke lager spor i naturen, som gir minimale utslipp og som neppe skremmer dyrelivet.

De greier ikke å velge denne lidenskapen bort. De velger å leve med «skammen» dette kan gi de.

Og det er faktisk slik folkens, at de aller fleste av oss IKKE bruker fjellet i særlig stor grad. Vi skryter mye av den - men bruker den lite.

Så hvem er det de plager?

Jo, det er ofte turisten som går i sine fjonge og fargerike Norrønaklær som har en adferd fra helvete. Vi kjenner typa, du vet, han som slår med skistaven sin etter Røde Kors scooteren også.

For noen ganger kan de være uheldig å møte på en slik fargeklatt, idet de starter eller når kommer tilbake, fordi de da er i nærheten av en skiløype (les snø) i «lavlandet». Ellers er sjansen for å se noen i fjellheimen ytterst liten.

For de kjører ikke i skiløypene.

Fordi de har respekt for skiløyper, for bygdefolk og for turistene.

Jeg syns dette temaet her er pokker så vanskelig. Jeg er for å følge Norges Lover. Men er den ikke litt urettferdig for oss i fjellheimen?

Det skulle tatt seg ut at ungdommer ved sjøen IKKE skulle hatt lov til å møtes med hver sin båt, møtes på en holme, grille ei pølse og hatt det fint - sammen. Evt mc forbud?

Og jeg er hundre prosent sikker på at hvis vi hadde tatt en opptelling på hvor mange slike kriminelle ungdommer vi har i Rindal og omegn , hadde antallet sjokkert oss tror jeg.

For jeg trur ikke det er slik at det er fryktelige mange ungdommer som gidder å bruke pengene sine på en scooter og ikke er det så mange som har «driven» i seg til å stå opp så forbaska tidlig når de har fri heller - og bruke dagen ute.

Jeg sender varme tanker til både politi og fjelloppsynet som faktisk må gjøre som de gjør - når folk melder fra om slik aktivitet.

Jeg trur nok mange av de også syns dette er forholdsvis voldsomt. De er jo tross alt mye i farten og VET hvor lite dette «problemet» er i Rindal.

Er det ikke litt flaut at Rindal, til og med i disse korona tider.... greier å gå inn i harnisk, fordi vi har sett en scooter på et jorda, enn ved et fjell?

(Mens vi hyller Weaseltrafikk, tråkkemaskiner og snøscootere med sporkall etter)

Kan vi please gi litt slækk her?

Fortsett å sette inn store ressurser for å ta disse ungdommene - men IKKE omtal de som grusomme og kriminelle jævler som tar seg til rette. Hold dere til ordet kriminiell

Kanskje er disse noen av de sunneste ungdommene vi har?

Og jeg vet hvem som hadde kasta seg rundt og leita etter deg i fjellheimen i dagsavis uten mat - hvis du hadde gått deg vill. Det er Røde Kors - og DENNE «kriminelle» gjengen!

Av Tor Anders Halsetrønning.