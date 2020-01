Hva skjer i Rindal sanitetsforening?

Det første som skjer er å lage fastelavensris, dette gjør vi i et felles møte den 11. februar på eldresentret fra kl 18. Håper mange har mulighet til å delta, ønskelig at alle tar med ris til ca 10 buketter. Det blir enkel servering etter at vi er ferdig.

Årsmøtet blir den 24. februar på eldresentret kl 19. Vanlige årsmøtesaker med valg. Alle som stiller til valg er forespurt før møtet, det er derfor ingen risiko med å komme på årsmøtet. Tidligere fylkesleder i Trøndelag sør, Målfrid Todal, vil komme å informere oss om Kvamsgrindkollektivet. Mat og kaffe blir det også.

Saker til årsmøte må være meldt til styret innen 11. februar 2020.



Velkommen til et nytt sanitetsår!