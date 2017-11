Hva er Kystpartiet?

Jeg skal prøve å fortelle hva Kystpartiet er i dette innlegget. Kystpartiet ble stiftet på slutten av 90-tallet, av engasjerte personer som mente at fiskeriene var for dårlig representert på Stortinget. Over lang tid har Kystpartiet utviklet seg til å bli et parti som omfatter mer enn kyst og fiskeri. Selvfølgelig er ikke disse viktige deler av samfunnsutviklingen lagt til side til fordel for andre ting. Kystpartiet har fremdeles politikk for kyst og fiskeri, i tillegg til meninger om helse, alderdom, utdanning, næringsutvikling og innvandring for å nevne noen saker.

Kystpartiet er for at vi i Norge også i fremtiden skal ha et offentlig velferdstilbud, der innbyggernes interesser kommer i første rekke. I forbindelse med helse hører man stadig om at "Norge har ikke råd" til for eksempel livsforlengende medisiner til pasienter med alvorlige sykdommer. Det er jo utrolig at vi i et av verdens rikeste land er blitt en nasjon styrt av økonomer som driver landet som en bedrift som skal ha størst mulig utbytte for sine aksjeeiere! Dette er uhørt.



Kystpartiet vil også at pensjonister, som etter et langt liv trapper ned sin innsats for velferdssamfunnet ikke skal bli tapere når statsbudsjettet skal i havn, noe det kan virke som om dagens yrkespolitikere synes å overse. Pensjon blir fort en salderingspost når andre saker diverse parti brenner for skal frem i lyset, og bevilges penger. Dette er en sak som Kystpartiet ikke kan akseptere!



Norge må i fremtiden ha et utdanningssystem som ivaretar ALLE, ikke bare elever med det den vanlige mann betegner som "et teoretisk hode", også elever som er mer praktisk anlagt skal få en utdanningsplan/-oppfølging som gjør at også disse kan gå oppreist gjennom yrkeslivet, uten å føle seg mindreverdig i et samfunn tilrettelagt av mennesker som er mer opptatt av et A4-samfunn, der vi alle SKAL være smidd i samme formen. En tanke i forbindelse med dette vil kanskje være å ta inn mennesker med erfaring fra et arbeidsliv "på gulvet", og ikke bare lene seg til teoretikere som aldri kan sette seg inn i hverdagen for folk flest. Man bør også legge godt til rette for at personer med funksjonshemming av et eller annet slag skal få best mulig oppfølging i sin utdannelse.



Velferd for personer med langtidssykdommer, eller som er sykmeldte i kortere perioder skal også styrkes, det blir IKKE gjort med dagens NAV-system. Et system som faktisk har tatt skrittet tilbake til det russerne forlot da Sovjet-Unionen ble nedlagt. I dag må brukerne av NAV nesten ha høyskoleutdanning for i det hele tatt å komme gjennom et skjemavelde uten sammenligning i samfunnet. Det skal dokumenteres, og kopieres i alle himmelretninger før pasientene/brukerne i det hele tatt skal vurderes som berettiget til sin selvfølgelige støtte/kompensasjon! Hvorfor skal det tviholdes på et system som gang etter gang har vist sin udugelighet?



Kystpartiet er forbauset over det offentliges neglisjering av samferdselstilbudet ute i distriktene, distrikter som skaper milliardverdier til fordeling i "storsamfunnet". Befolkningen også her har krav på et skikkelig tilbud for befordring av passasjerer, og frakt av gods, på lik linje med innbyggere i mer sentrale strøk av landet. Man leser stadig om nedleggelse av både buss-ruter, og båtruter, med begrunnelse i økonomi. Man kan undres på hvem som sitter med tallene, og om de har tatt med alle

tall. Kystpartiet vil legge til rette for utvikling av næring, og en viktig faktor i så henseende er skikkelig kommunikasjon, spesielt ute i distriktene, og langs kysten der verdiene skapes!



Kystpartiet vil jobbe for at de verdiene som skapes langs kysten, utenfor kysten, og i norsk økonomisk sone kommer befolkningen til gode, der dette er naturlig. Kan jo nevne leveringsplikten, som vel nok er endret, for trålere med konsesjoner som hadde en slik leveringsplikt. Kystpartiet vil jobbe for at dette råstoffet kommer befolkningen i de områder der denne fisken var beregnet landet, til gode. Regjering og Storting synes å ha glemt hva som var forutsetningen for disse konsesjonene, særlig når man opplever at de som skal ta "samfunnsansvar" er kystfiskerne, fiskere som allerede oppfyller et samfunnsansvar, da de leverer til fiskebruk langs hele kysten, med den sysselsettingen dette

medfører i disse småsamfunnene, samt verdiskapning! Kystpartiet vil IKKE akseptere at trålredere skal høste godene av de felles ressursene de er tillatt å høste!

Kystpartiet er kritisk til utviklingen av oppdrettsindustrien, der "føre-var" prinsippet er lagt til side, eller rettere sagt, det er låst ned i en skuff. Yrkesfiskere som har hentet sin inntekt gjennom generasjoner ved utøvelse av fiske, spesielt reketråling, på kystnære felt, og på fjordene, opplever en hverdag der det som tidligere var en sikker inntektskilde tørker ut grunnet forurensing fra oppdrettsgiganter som durer frem etter eget forgodtbefinnende, med dagens rikspolitikeres godkjenning. En skam!



Kystpartiet er for en streng innvandringspolitikk, der kontroll av mennesker som vil inn i landet skal intensiveres. Kystpartiet er også mot EØS-avtalen, og mener at den skal sies opp til fordel for en frihandelsavtale. Man kan ikke i fremtiden basere seg på en avtale som setter norske lover til side, for implementering av direktiver fra en union som ble stiftet for å ivareta tyske og franske konserns evne til fortjeneste!



Dette innlegget kan kanskje gi inntrykk av at Kystpartiet er mot alt, men det er vi ikke. Kystpartiet er positiv til en utvikling som gir vekst i Norge, og god velferd for Norges innbyggere, i HELE Norge. Og Kystpartiet har gode representanter på sine lister i 17 fylker til Stortingsvalget i 2017, noe media i Norge forøvrig har valgt å ikke nevne.

Per-Roger Vikten, leder i Kystpartiet.