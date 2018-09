Hva er innsatsen når man vinner havbruksmillioner i lotto?

Er det et velfungerende økosystem? Eller er det bare reka? spør MDG Surnadal, MDG Tingvoll, MDG Halsa og MDG Kristiansund i dette innlegget som er skrevet som et svar på et intervju med Ola Rognskog i Driva 13.09.2018 , men er ment som et svar til alle kommunepolitikere, innbyggere og oppdrettere på Nordmøre som ønsker seg levende fjorder.