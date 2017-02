Jevnlig måleravlesning gjør at du får et mer bevisst forhold til eget forbruk, og du får en mer korrekt faktura.

Måleravlesning kan du levere på følgende måte:

1) via Min Side

2) via SMS

3) via målertelefon (gratis grønt nummer: tlf. 800 61 022)

4) via måleravlesningskort

