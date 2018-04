Måleravlesning kan du levere på følgende måte:

1) via Min Side

2) via SMS

3) via målertelefon (gratis grønt nummer: tlf. 800 61 022)

4) via måleravlesningskort

Mer informasjon om måleravlesning? Klikk her.



Har du fått installert smart strømmåler?

Da slipper du å lese av strømmen.

Mer informasjon om smarte strømmålere? Klikk her.