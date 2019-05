Hostovatnet rundt – Sommerens vakreste eventyr

Arrangementet har blitt gjennomført hvert år siden 1994 og har i de siste årene hatt god deltagelse, både i trimklassen og mosjonsklassen. I 2010 ble start og målgang flyttet til dagens område og løypa er nå 10 km lang. Dette er en tur som passer alle, traseen er på både grus og asfalt, og en del høydeforskjell er det også på turen rundt vatnet.

I trimklassen kan en gå, sykle eller løpe for den saks skyld, her er det ingen tidtaking og en styrer tempoet som en selv vil. Underveis, for hver kilometer, er det et spørsmål i forbindelse med vår natursti. Påmelding fra klokken 17.30 og en starter når en selv vil.

For den som har det litt mer travelt og deltar i mosjonsklassen, er det fellesstart klokken 19.00. Det er 3 klasser; junior, senior herrer og senior damer. Skille mellom junior og senior er det året en fyller 16 år. I fjor ble det ny løyperekord i dameklassen på tiden 38,25 min, og det er moro. På herresiden er rekorden 32,34 min, kanskje blir det ny rekord på herresiden i år?

I mosjonsklassen er storparten lokale løpere, men det bruker å komme løpere fra Hitra, Kyrksæterøra Rindal og Trondheim, så det kan virke som vi har et godt arrangement aktive løpere setter pris på.

Vi premierer de 3 beste i hver mosjonsklasse, og det er 1500 kr i førstepremie i seniorklassen. Nytt av året er at vi har en uttrekspremie på 2500 kr til en heldig deltaker, blant alle.



100 KR per deltaker! Uavkortet til Hoston storstue.

I Hoston er vi i gang med å bygge nytt forsamlingshus og Sparebank1 SMN gir 100 kr per deltager til Hoston Storstue, dette er storveies og vi IL Fjellmann håper selvfølgelig så mange som mulig kommer til Hoston og blir med på en strålende tur rundt vatnet! Og samtidig er med og støtter Hoston Storstue indirekte.

IL Fjellmann ser frem til å treffe deg på onsdag!



Simen Ranøien gleder seg tilå delta i år også.

Tekst og foto: IL Fjellmann

IL Fjellmann er medlem av Trollheimsporten.