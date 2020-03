Hoston ser frem til isfiskefestival!

Tekst og foto: IL Fjellmann



Isfiskekonkurransen på Hostovatnet har blitt et veldig populært arrangement. De siste årene har interessen for dette arrangementet økt noe enormt og har gjort det til ett av Orklands mest populære arrangement om en ser på antall deltakere.

- I fjor ble rekorden passert, og det til gangs! Hele 1000 deltakere fant veien til Hostovatnet, sier en energisk Nordsteien, som er med i arrangementskomiteen.

Men hva er det som gjør dette arrangementet så utrolig populært, år etter år? Dette er først og fremst et veldig fint familiearrangement, og det krever veldig lite for å delta. Varme klær og en pilkestang, vi har isbor til utleie. I tillegg har Hoston 4H aktiviteter for barn ved siden av isfisket som vi ser er veldig populært. Samtidig har vi flotte premier som alle som deltar kan vinne.



Har tro på deltagelse på det jevne i år, også.

De siste årene har antallet vært jevnt høyt vil jeg si, fra 815 til 1000 deltagere de fire siste årene. Vi er totalt avhengig av fint vær for å trekke mye deltakere og værmeldingene i år kan tale for at folk tar veien til Hoston og Hostovatnet, nok en gang. Det er meldt sol og lett overskya lørdag og rundt 4 minus, perfekt for en nydelig dag på isen.

- Og når folket våkner til strålende sol på lørdagen så vet vi at mange kommer til å ta turen. Om vi oppnår 1000 deltagere i år også, er det nok en bekreftelse på at vi gjør noe rett og vi vil i så fall være veldig, veldig fornøyd sier Bjarne Nordsteien.





70 000 kr i premier

- Vi har et premiebord på over 70 000 kroner i år også, det er det samme som tidligere, men det kommer stadig inn nye meldinger om flere flotte premier, så dette tallet kan øke. Hovedpremien som alle kan vinne er hotellopphold på Oppdal fredag – søndag inkludert leie av nybil. Denne premien har en verdi på 15 000 kroner og er sponset av Møller Bil Orkdal.

På selve isfiske er det pengepremie på 4000 kroner til største fisk og 3000 kr til største fangst. Og mange andre flotte premier til de som tar fisk.

- Og har du ikke fiskelykke, har vi konvoluttsalg med 300 premier, så det skulle være god mulighet for å ha med seg premie hjem.



Hoston Storstue

IL Fjellmann og bygda Hoston bygger i vinter en ny storstue som blir stående rett ved Hostovatnet. Dette er en stor innvestering og i den forbindelse blir det et eget lotteri til støtte for storstua, her er det én premie til en verdi av 5000 kr. Støttet i sin helhet av Orkla sparebank.



Barneaktiviteter

Selv om konkurransen går ut på å fiske størst og flest fisker er det også lagt opp til mye aktiviteter på og rundt Hostovatnet.

- Hoston 4H har forskjellige barneaktiviteter ute på isen. Og for de som lurer på om isen er trygg, så ble den målt til ca. 55 centimeter med stålis nå.

I tillegg til barneaktivitetene vil det også være mulig å delta på konvoluttsalg, gå i varmetelt, være med på trimpost og kjøpe noe av de 3 salgspulkene som vil være ute på isen til enhver tid.



Ser frem til å treffe gamle kjente.

- Vi er blant de største isfiskekonkurransene i landet og jeg tror ikke det er mange arrangement i Orkland som kan måle seg på antall deltakere som vi har.

Det er utrolig artig at 1000 kjører hit til Hostovatnet for å delta og vi ser frem til å treffe igjen mange fra tidligere år.