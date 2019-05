Hopper for folkehelsa

I år som i fjor, markerer skoleelever i hele Møre og Romsdal fylke at våren er på vei. Ingenting sier vår som Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse, Hopp for hjertet. Klassene har to uker på å hoppe og samler poeng per hoppede minutt. Konkurransen varer helt til 10.mai.

– Vi vet at det er en utfordring at for mange sitter for mye stille. Barn og unge trenger minst en times fysisk aktivitet hver dag. Med Hopp for hjertet ønsker vi å få fram hvor viktig det er for helse og trivsel med aktivitet i løpet av skoledagen, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

Det er 14. gang Nasjonalforeningen for folkehelsen arrangerer Hopp for hjertet for barn på 4. - 7.trinn.

I løpet av mai kåres det en nasjonal hoppetauvinner, samt fylkesvinnere i alle fylker.

– Mange lærere har gitt tilbakemelding om at konkurransen bidrar til samhold og godt læringsmiljø. Det er en viktig bonus. Vi ønsker alle klasser lykke til, og sender en takk til lærerne og skolene som legger til rette for at elevene kan være med på dette, sier Gerhardsen.

Foto: Anne Elisabeth Næss