Holdt ikke til videre eliteserieplass

Dette skriver Rindal IL friidrett på sin facebookside etter løpet:

Vi ble nummer 18, 6 sekunder bak Namdal, og 2 sekunder bak Varg. Til tross for at vi løp på 54,26, 1,35 bedre enn i fjor. Vår tid ville ha holdt til 13. plass i fjor. Marginene er små, så det er bare å bite tennene sammen, så er vi der igjen. Vi må ta med oss det positiv, en betydelig tidsmessig forbedring.



Laget bestod av: Anders Boye, Helge Langen, David Sommervold (ikke på bildet) , Kristian Woldvik, Steinar Bøe, Andreas Dahlø Wærnes, Kristian Engen Forbord, Per Wirèhn, Stian Oldervik, Tarjei M Mårdalen, Joachim Tranvåg, Erik Kårvatn, Sigmund Ofstad, Erik Løfald og Sigurd Fagerholt.