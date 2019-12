Holdt fotoutstilling i Beijing

Invitasjon fra Beijing, Kina

Hvem takker nei til en invitasjon fra Kina om å holde en foto-utstilling i Bejing? Det er fjerde gangen jeg besøker Kina, første gang direkte med fly. Noen mil fra Bejing skimter jeg konturene av den mektige kinesiske mur. Som en slange bukter den seg bortetter fjellene. Etterpå blir det flatt, ja helt flatt! Storbyen Bejing begynner å vise seg, store sletter av oaser av drabantbyer her og der, lange alleer og regulerte kanaler dukker opp.

På flyplassen blir jeg møtt med service, og jeg blir geleidet gjennom mange usannsynlige hindringer og passasjer, og sannelig er jeg i en bil som suser avgårde gjennom hele denne seks mil lange byen. Midt i er det omtrent en mil med skyskrapere og på andre siden av byen ligger stedet der OL skal bli arrangert i 2022.

I OL-området legger vi merke til at de prøver ut en del tekniske og futuriske kjøretøy, samtlige uten førere. Vi blir fortalt at OL skal holde sted i den nedlagte jernfabrikken. Den største i verden med sine 60 tusen arbeidere. Nå blir hele industriområdet pusset opp, og det kommer allerede besøkende dit. Blant annet hadde Mercedes Benz vært der. Samtidig som vi var der kom det en delegasjon fra Toyota. Det har blitt et populært sted for å møte internasjonale forbindelser.

Ms MingMing tar imot oss med stor entusiasme og er virkelig glad for å arrangere utstilling. Hun er stolt over å få en fotograf fra Norge til å ha en utstilling her. Hun sier det også er det første arrangementet innen kunst som blir gjennomført her. Hun er utdannet i Tyskland innen helse og meditasjon. Hun driver flere konsept innen kulturutveksling for ungdom internasjonalt, og selger «Share China's story with the workd» som overskrift. Hun sponset hele reisen, oppholdet og hele utstillingen.

Mr Wang har arbeidet her på verket og har nå ansvaret for renoveringen av gamle industribygg, omgjøringen til konferanse, butikker, cafeer, hoteller, hoppbakker og andre fasiliteter som hører til OL 2022.

Fotoutstillingen ble markert i hele området, og publikum nærmer seg det moderne utstillingslokalet i jernverket. Mange ivrige fotografer møtte opp blant publikum og var veldig ivrige i å ta en prat, og syntes det var spennende å få høre hva vi på andre siden av jordkloden mener og tror. Blomster og gaver i haugevis, fra hyggelige mennesker som ville ha kontakt med folk fra andre verdensdeler, folk som vil utdanne seg og vite mer om verden. Det var det vi opplevde. Det ble mange taler, tradisjonell kinesisk dans og musikk. Jeg holdt to foredrag om fotografering og Norge.

Jeg ble intervjuet av den nest største TV-kanalen i Kina, og hadde tre temaer under utstillingen som hadde nærmere hundre bilder, der til sammen 60% av bildene ble solgt. Motivene som ble solgt var for det meste fra Nord Norge, noen isbilder fra Rinna og noen få fra skogen i Trollheimen.

Og ikke minst, til hvert måltid i sju dager samlet vi oss rundt de runde borda med god mat og hyggelig vertskap.

Randi Haugland og Morten Gåsvand