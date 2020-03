Holder koken med kreative løsninger

Kulturskolen tenker utom boksen, og ser på muligheter og lar kreativiteten komme med utradisjonelle måter å gjennomføre øvinger på.

Trollheimsporten har vært i kontakt med rektor Torbjørn Larsen og lærerne Linda Torvik og Rune Dalager, og spurt hvordan de løser de nye utfordringene i arbeidsdagen.

De kunne forklare at det er mange måter å øve på innen kulturskolens fag. Danselæreren sender ut videoer så elevene får bruke til egentrening, og i visuelle kunstfag får de hjemmearbeid som de kan utføre med utstyr de allerede har i huset.

Trombonespilling ved elvekanten

Rektor ved Surnadal og Rindal kulturskole Torbjørn Larsen og elevene Johannes Bergheim og Andreas Roaldset samsnakket i en Teams-samtale over internett og kom frem til at å spille på hver side av elvebredden må være en ny måte å utøve trombonespilling på - som ikke gir fare for smitte. Men ville de høre hverandre? Lydene ute og farten på lyden er elementer som kan være utfordringer for samspillet.

Som sagt, så gjort. 11.30-tiden fredag ble det trombonespilling med elvesøg og fuglesang.

Ingressbildet er en skjermdump av en av filmene Torbjørn Larsen tok under tromboneøvingen fredag. På bildet ser vi Andreas Roaldset som spiller trombone ved elvekanten.

Her er to filmer Larsen tok under denne øvingen:

Undervisning gjennom nett

Linda Torvik er pianolærer ved kulturskolen. Hun underviser hele 48 elever, hvor 5 av de er med i gruppen "Syng og spill" som startet nå etter jula.

Rune Dalager har 30 elever på Kulturskolen i Surnadal og Rindal. Han underviser i gitar, bass, slagverk og bandsamspill.

De har undervist hele uka. Mange av elevene er vant til Teams gjennom grunnskolen, og de bruker videofunksjonen i undervisningen ved kulturskolen. I tillegg til Teams har de hatt undervisning gjennom Facetime og Messenger. De aller fleste elevene er kommet i gang med den nye løsningen.

Dalager forklarte at han sendte ut meldinger om at han kom til å kontakte de til vanlig tid, og han fikk tak i de aller, aller fleste ved første oppringing. Han synes det har fungert veldig godt.

-Elevene er ivrige med å ha timene sine, kunne Torvik fortelle.

Omstilling

Lærerne har prøvd å lagt opp timene med de begrensningene de har. De får ikke spille sammen, og de mister det sosiale møtet hvor man møtes ansikt til ansikt. De prøver å kompansere for det.

Dalager forteller at det er en omstilling for lærere. De er ikke vant til fjernundervisning da de pleier å ha elevene sammen med seg. Undervisningen på kulturskolen er veldig praktisk; lærerne pleier å vise, de kan diskutere med elevene og undervise i samme rom. Og elevene og lærerne spiller ofte sammen.

Han forteller videre at han ofte har undervisning for én og én elev. Da spiller de til hverandre. Det synes han fungerer ganske godt.

Elevene får spille leksen sin, så får læreren rettlede og vise litt hvordan man kan gjøre det, og dialogen går sånn frem og tilbake.

-Det er trivelig å se elevene, og det har vært mange trivelige møter i løpet av uka, sier Torvik.

Hun synes dette er et godt alternativ hvor elevene får spilt leksene sine for henne, og hun får gi nye lekser. Men hun synes det er vanskelig å se reaksjonene nå; om de liker sangen, og om det er for mye. Det er vanskelig å se gjennom nettet.



Pianolærer Linda Torvik´s hjemmekontor.

Utfordringer med samspill

Lærerne forklarte at denne formen for undervisning har utfordringer angående samspill. Ikke alle samtalene har lik god lyd. Noen samtaler skurrer og det er forsinkelser på linjen, så timingen er vanskelig.

Når det er bandøving, har de en liten videokonferanse på Teams samtidig. Der har de lagt plan på ny låt de neste ukene. Læreren har sendt link til låta og scannet akkordskjema og andre ark elevene trenger. De får ikke til å spille sammen, men øver hver for seg. De har mulighet til å spille for hverandre og å stille spørsmål til hverandre og til læreren. På den måten får de et innblikk i hvordan det vil låte den dagen de får spille sammen igjen.

Dalager kan gledelig fortelle at tilbakemeldingene fra elevene er kun positive.



Bildet er en skjermdump fra siste ukas undervisning. Ida Hyldbakk på pianotime med lærer Linda Torvik.

Gjør godt arbeid

Rektor Larsen skryter av at både innen grunnskole og kulturskole er det gjort et godt arbeid over natta.

Det er artig å se fremskrittet. Det vi får til i dag hadde ikke vært mulig for noen år tilbake.

Noen kan synes det er skummelt å ta i bruk ny teknologi, men både gamle og unge hyver seg over og prøver.

-Det er utrolig hva vi får til.

Han er også veldig fornøyd med at det er bra med bredbånd i bygda, noe som gjør at de får ut dokumenter og filer.

-Verden har gått fremover og vi ligger godt frammi.

Optimistisk og kreativ gjeng

Arbeidet de utretter nå er veldig viktig. Skolene rundt om er fysisk stengte, og vi har mistet mye av det sosiale. At elevene får ha sine faste avtaler med kulturskolen, se og ha dialog med sine lærere, og har noe å øve på til neste øving, gjør hverdagen mer normal. I tillegg får man et avbrekk fra hverdagens koronatema, og noe annet å tenke på. Samtidig får man noe ekstra å holde på med hjemme nå når det meste er satt på vent.

-Ikke alle har det lik bra når man er isolert, så det er fint at det er fokus på at vi skal ta kontakt og at vi kontakter hverandre, forteller Larsen.

Det er veldig fint å se hva kulturskolen utretter i disse dager og hvor mye de har fått til på denne korte tiden. Det er mye som man må gjøre på helt andre måter enn man pleier.

Larsen ser flere muligheter til hvordan man kan løse hindringene man kan møte hvis dette fortsetter, men håper at dette ikke blir langvarig hvor de må ha mer permanente løsninger.

-Alt går så lenge man er kreativ, som Dalager sa på telefon til Trollheimsporten lørdag.