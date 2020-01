Høytidelig trekning

4 notisbøker var nesten fullskrevet av registrerte trimmere som har notert seg i trimboksen ved gapahuken. Sum: 3750 registreringer.



Først ble bok nr. 1 trukket ut av lua, deretter 3 siffer. Resultat 3-4-3.

Navn: Per Skjølsvold. En meget verdig vinner! Premien er dokumentert på bilde nedafor!

Vi vet at det er mange som passerer uten å registrere seg, så vi anslår at ca. 5000 personer passerer trimboksen, men vi ønsker at flest mulig stopper litt opp og registrere seg. Da får vi en tilnærmet korrekt statistikk, og alle kan vinne en fin premie.



Årets premie var en skjærefjøl i alm, med inskripsjon, laget av Asbjørn Skjølsvold.

Om Elvepromenaden

Det er en del som er litt usikker på hvor Elvepromenaden fører hen. Vi vil derfor opplyse følgende:



Elvepromenaden starter egentlig ved «nybrua» - Sunnabrua

Går du nedover langs elva (til høyre på bildet) passerer du renseanlegget, gapahuken og videre til fotballbanen (Rinnvolen stadion).

Her har du to valg:

Venstre, videre langs elva eller til høyre rett fram til Fv65 om Grytbakktrøa (Sing) til Fv65 og gangstien mot Bunnpris. Du kan også gå litt mer til høyre forbi Rindøyen opp til Evjen og FV65.

Tar du det første alternativet til venstre langs elva, går Elvepromenaden til Fv65 nesten ved Bolme pensjonat. Følg Fv65/gangveien til høyre til Grytbakkøya. Her kan du gå rett frem mot Bunnpris, til høyre og ned til nybrua.

Alternativt kan du velge en lengre tur ved å ta til venstre opp mot Utigard Grytbakk. Deretter til høyre forbi Austigard Grytbakk, og følger veien videre forbi Bjørnstad ned mot Bunnpris og nybrua.

Tar du det lengste alternativet, blir det en fin tur på ca. 6 km. Kommer du fra sentrum, og det er det mange som gjør, blir de en distanse på nesten 1 mil.

Elvepromenadens venner

Vi som representerer Elvepromenadens venner, er glade for at mange benytter seg av stien nesten hele året.



I skrivende stund passerer Solveig Grytbakk forbi her på truger! Foto: Jostein Grytbakk.

Avslutningsvis vil vi skryte av alle som ikke kaster fra seg hundeposer eller annet avfall!

Velkommen til alle også i 2020!

Elvepromenadens venner

Per - Sing - Jostein



Gapahuken med trimboksen, hyggelig møteplass ved Elvepromenaden.

Foto: OleT.