Høytidelig åpning av "nye" Nymoen

Husflidslaget kjøpte huset på Nymoen for snart 20 år siden, og behovet for oppussing meldte seg naturlig nok etter hvert. Husflidslaget har spart seg opp penger, og drømmen om nytt kjøkken og bad kunne endelig bli en realitet.

- Prosessen startet i april hvor et ekstraordinært årsmøte bevilget 350 000 kroner til prosjektet. Da begynte ballen å rulle, og håndverkerne var i gang med arbeidet i sommer. Nå har vi et helt nytt kjøkken med nye hvitevarer, og et flott kombinert bad og vaskerom. Vi er veldig fornøyd, sier Anny Haugen som er leder i Surnadal Husflidslag.



Et lyst og trivelig kjøkken er klar til bruk.



To små rom har blitt slått sammen til et stort og flott bad/vaskerom.

Mandag kveld fikk Oddbjørg "Giggen" Bolme æren av å klippe snoren. Hun var en av pådriverne til prosjektet, og i følge Haugen hadde ikke prosjektet blitt gjennomført uten hennes engasjement.

Håndverkerne som har bidratt med oppussingen fikk gode ord og blomster av Haugen for godt samarbeid.

- Dere har gjort en god jobb, og vi er veldig glade for at resultatet ble så flott, sier Haugen.

Håndverkerne som Haugen snakker om er Harald Næss, Olav Karlstad, Svenne Hoem, AS Elektro og Happy Homes Sæterbø. I tillegg har Grete Bergset og Rita Bergmann bidratt med sin kompetanse. Det øvrige arbeidet er utført på dugnad.

- Det er lagt ned mange dugnadstimer i form av maling både utvendig og innvendig, riving av gammelt kjøkken, ferdigstilling av inngangsparti og ikke minst rydding av gammelt lager. Her har Marit Jorid Brennskag og Inger Haugen gjort en fenomenal jobb. På lageret var det ikke gjort noe på 30 år, og det dukket opp mye rot, lort og det verste av alt - møll. Heldigvis ble vi kvitt skadedyrene relativt greit, sier Anny Haugen.

Huset på Nymoen har fått et skikkelig løft, men det er fortsatt lov å drømme om flere prosjekter.

- Jeg fantaserer om en spikkebod og et dreierom, slik at vi har fått muligheten for mer trearbeid. Det er alltid lov å drømme, smiler hun.



Marit Jorid Brennskag og Inger Haugen har gjort en stor jobb med å rydde lageret, eller "møllrommet" som det også blir kalt.



Harald Næss, Svenne Hoem og Olav Karlstad får overrekt blomster av Anny Haugen.

Klare for julemesse

Husflidslagets 109 medlemmer er veldig aktive, og det neste på programmet er julemesse på gammelsamvirkelaget 1. og 2. desember. Julemessen er et samarbeid med Kreativt Forum og Surnadal kommune.

- Det er vi som står som arrangør for selve julemessen på gammelsamvirkelaget. Der blir det ikke bare husflid, men også mye annet som gjør det verdt å ta turen innom. Søndag skal det også arrangeres juletorg og julegrantenning på Skei, så vi kan garantere god førjulsstemning, sier Anny.

På nyåret kan husflidslaget friste med skinnfellekurs, nuperellekurs, makramerekurs og en ny runde med barnas arbeidsstue.

- Vi har også en plan om å arrangere "Åpent hus". Vi må jo vise frem det flotte huset vårt, smiler Anny Haugen.



Oddbjørg Bolme (t.v), Grete Bergset og Anny Haugen.