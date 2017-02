Høyring «Saksa/Blåfjellet»

Dei meiner Saksa/Saksin er kome inn på kartet ved ein feil og at lokale berre har brukt Blåfjellet som namn, eller ev. «Ytre Blåfjellet», i og med at det også er eit fjell med same namn i Settemsdalen mot Halsa kommune.

Lag med særleg tilknyting til stadnamnet har ein spesiell rett til å uttale seg. Andre som også har innspel å kome med, er også inviterte til å delta i høyringa.

Det er teke kontakt med Halsa kommune om saka, og det er muleg dei kjører ein eigen høyringsrunde for dei som er heimehørande der.

Kommunane skal sende ev. uttalar vidare til Kartverket som gjer vedtak i saka. Uttaler frå Surnadal kan sendast til post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugv. 1, 6650 Surnadal, og da seinast 10. april.