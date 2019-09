Høyre og Ap sentrumstunge - Sp med jamnast fordeling av stemmer

Dersom ein ser nærare på kor stor del av stemmene dei ulike partia i Surnadal fekk i dei ulike valkrinsane, er tendensen klar. Høyre fekk heile 63,68% av stemmene sine frå Nedre Surnadal, og Ap 57,69% av sine. Tala viser at Sp var partiet som fekk størst del av stemmene sine frå grendene, med KrF, som i stor grad kan takke stangvikgjeldingane for at dei fekk eit mandat, like bak.